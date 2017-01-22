Фанаты лысой Самбурской обеспокоены ее психическим здоровьем

Актриса в очередной раз шокировала своих подписчиков. Девушка сбрила волосы и разместила фотографию с результатом эксперимента в соцсеть. Фолловеры неоднозначно отреагировали на изменения в имидже звезды. Они начали интересоваться у звезды, как она смогла решиться на такой отчаянный поступок. Сама Самбурская объяснила все тем, что выполнила часть спора.

Настасья Самбурская не перестает удивлять пользователей Сети. Она постоянно экспериментирует с собственной внешностью. Не так давно девушка лишилась роскошных локонов, а чуть позже перекрасилась в блондинку. Подписчики долго обсуждали смелый образ звезды сериала «Универ». Судя по всему, мнение аудитории мало волновало Самбурскую, ведь она лишила их возможности комментировать свои посты в «Инстаграме».

Настасья Самбурская похвасталась роскошным домом

К слову, днем ранее актриса провела соцопрос среди фолловеров. Ей стало интересно мнение подписчиков по поводу созданных образов. Она также спросила, стоит ли ей побриться налысо, если все предыдущие стрижки им не понравились. Артистка явно не шутила, когда говорила, что готова полностью расстаться с волосами. Девушка исполнила обещанное и выложила снимок бритой головы.

Большинство фолловеров потребовали с Настасьи более вразумительных объяснений. Самбурская сообщила, что какое-то время назад она поспорила с приятелем, что, если на ее страницу в «Инстаграме» подпишется более 8 миллионов человек, то она непременно сбреет все свои волосы. К слову, девушка достигла желаемой отметки и не побоялась выполнить обещанное. «Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 миллионов! Там у меня новый проигрыш запланирован», – написала актриса в комментариях под фотографей.

Фанаты недоумевают, что еще может совершить их любимица, чтобы окончательно сбить их с толку. Им кажется, что далеко не каждый человек способен сделать подобное. Подписчицы восклицают, что для любой женщины иметь красивые волосы очень важно, поэтому им тяжело осознать тот факт, что теперь они не смогут любоваться прическами артистки.

«Настасья, как вы пошли на такое? Слов нет! Вы сумасшедшая!», «Не может быть. До последнего была уверена, что не решитесь!», «Вот это да. Вы самая отчаянная из всех, кого я знаю», «Настасья, вы из ума выжили? Как могли отстричь свои прекрасные волосы? Они же будут очень долго отрастать», – написали комментаторы в «Инстаграме» Настасья.

Надо сказать, что мнения фолловеров разделились. Одни отнеслись к эксперименту акрисы резко негативно. Им кажется, что ей не стоило идти на столь радикальные меры и оставить все, как было. Нашлись те, кто предложил актрисе обратиться к медицинскому специалисту, ведь им кажется совершенно ненормальным, что она так радикально совершает внешние преображения. Кто-то убежден, что Самбурская переживает серьезную психологическую травму, поэтому она сейчас стремится привлечь внимание к себе.

Однако не все были настроены негативно. Многие фолловеры отметили, что Самбурскую ничто не может испортить. Пользователи Сети написали, что принимают актрису в любом виде, и они непротив того, чтобы она занималась подобными экспериментами. Некоторые пользователи призвали артистку не обращать внимания на критику и агрессию в свой адрес. По их мнению, никто не может решать за Настасью, как ей выглядеть.

«Не слушайте никого, вы все равно прекрасны!», «Настасья, а мне нравится. У вас такие черты лица, что ничем не испортишь», «Вы такая красивая, а ваши глаза – загляденье. Даже лысой вы прекрасны», – поддержали Настасью Самбурскую фолловеры.

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