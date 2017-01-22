"Дом-2" новости и слухи сегодня, 22.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 22 января

Телепроект "Дом-2" раз за разом радует и интригует поклонников различными событиями из жизни участников, среди которых на сегодня, 22 января 2017 года, можно выделить следующие: Марина Африкантова рассказала последние новости с Сейшельских островов. Иван Барзиков и Елизавета Полыгалова снова вместе. Татьяна Африкантова о конфликте с Ириной Агибаловой.— Для многих зрителей огромной неожиданностью стала симпатия Никиты Кузнецова в адрес Лизы Полыгаловой. Однако куда более удивительным оказался тот факт, что Елизавета, еще недавно влюбленная в Ивана Барзикова, ответила Никите взаимностью. Однако Полыгалова предпочитает «держать дистанцию», и именно поэтому молодой человек вынужден радовать свою новую пассию романтическими свиданиями. Так, благодаря анонсу будущего эфира стало известно, что Никита предпочитает удивлять Лизу не только своей галантностью, но и смелостью. Чтобы удивить свою девушку, Никита вскарабкался на дерево, чтобы порадовать Елизавету свежим кокосом.— Татьяна Африкантова раскрыла последствия конфликта с Ириной Агибаловой. "Добрый день! Дорогие друзья и недруги! Как Вы знаете, вчера мы с Александром были на канале НТВ «Говорим и показываем» по поводу того, что И.А. Агибалова подаёт на меня в суд за клевету. Весь вечер было восхваление Агибаловой - она заручилась большой армией поддержки и все говорили, что она идеальная женщина, которая на детекторе показала, что она никогда не сидела и, у неё идеальный брак и все дети от одного мужа и упаси Бог изменить ему. Она примерная жена, мать и бабушка, на которую мы должны ровняться - это одна из тех умнейших, прекрасных женщин, на которую мы должны ровняться и все сайты, которые пишут гадости о ней - это людская зависть, ведь у неё самый большой дом, где царит тепло, уют. ДНК она отказалась делать, так как муж уверен на все 100 процентов, что его жена никогда, никогда его не обманывала.Мне твёрдым голосом сказали, что я должна миллион ей и ещё упущенную выгоду от заключения двух договоров, которые сорвались из-за клеветы, прибавим ещё 700 тыс, и вообще меня надо по уголовной страшной статье осудить, что я могла даже слово сказать про неё, упаси Бог кому-нибудь тронуть это святое существо, все Вы пойдёте под трибунал. Страху на меня нагнали, что будет уголовная судимость и с каждым разом все набрасывали на меня статьи, мне было так страшно, так страшно, но несмотря на это просить прощения у женщины, которая по моему твёрдому убеждению и ногтя моего не стоит - я не стала и сказала, что готова понести наказание.Этот человек, который приглашает на вечеринку, лишь для постановочных снимков и сбрасывания их в сеть, это называется подлостью и выражение внешности Ее, за ангельским голоском говорит о чистой души и невинности этой Богине. Что касается меня, то в такой святой день меня судили всем честным народом во главе с главной героиней этого вечера. На сегодня я жду повестку в суд, но странны обстоятельства, почему после передачи Ее адвокат просил примирение, так жалел меня, что я попадаю на тюремный срок и на миллион семьсот рублей. В сетях идёт зачистка о Ее прошлом, и если вы хотите узнать больше. Наберите - тюремный срок Агибаловой, пока ещё не все убрали, но я знаю одно можно убрать на бумаге…" - заметила женщина.— Неожиданностью для многих стали отношения Лизы Полыгаловой и Никиты Кузнецова. Более того, девушка недавно призналась, что достаточно давно испытывала к Никитосу самые теплые чувства. А теперь, когда между ней и Барзиковым все кончено, ничто не мешает ей и Никите ходить на свидания. Впрочем, период романтики между ребятами подошел к концу, и, согласно последним новостям, Евгений Кузин и Александра Артемова вынуждены были освободить помещение для Лизы и Никиты, чтобы тем могли уединиться в подходящий момент.— Последние несколько дней с «Острова любви» приходили подробности зарождающихся отношений между Лизой Полыгаловой и Никитой Кузнецовым, которые, к слову, стали огромной неожиданностью для поклонников телепроекта, ведь еще несколько недель назад Лиза и Иван Барзиков были вместе и, казалось бы, что их роман вполне имеет шансы на жизнь. Однако, как оказалось, у поклонников пары Барзикова и Полыгаловой нет поводов для беспокойства. Интрига Лизы и Никиты Кузнецовой оказалась несерьезной, а сама девушка призналась, что после нескольких дней раздумий, они с Ваней решили дать друг другу еще один шанс.— Марина Африкантова раскрыла последние новости с Сейшельских островов. "Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а, общаясь с тобой, стали чуточку счастливей. Доброе утро мои любимые. У нас с Андреем всё хорошо, занимаемся спортом и готовимся к конкурсу. Лизочек сегодня утром улетела на поляну к Ване. Теперь на острове осталось только 3 пары и Никита", - заметила девушка.

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