Брэд Питт переезжает к Кейт Хадсон‍

По информации зарубежных изданий, Кейт Хадсон и Брэд Питт в последнее время часто появляются на публике вместе. Кроме того, актер неоднократно заявлял, что не намерен закрываться в себе после расставания с Анджелиной Джоли. По словам Питта, сейчас он занимается поисками новой пассии.Ранее представители актера заявляли, что сведения о его отношениях с Кейт Хадсон не соответствуют действительности. Они подружились на съемках новой картины, однако о любовных отношениях говорить пока слишком рано. Сам Брэд Питт пока не комментирует информацию в прессе.

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