Брэд Питт переезжает к Кейт Хадсон‍

Брэд Питт намерен переехать к Кейт Хадсон. Об этом сообщили западные новостные издания. Кроме того, сведения об этом подтвердила другая голливудская звезда Голди Хоун, являющаяся матерью Кейт Хадсон.
По информации зарубежных изданий, Кейт Хадсон и Брэд Питт в последнее время часто появляются на публике вместе. Кроме того, актер неоднократно заявлял, что не намерен закрываться в себе после расставания с Анджелиной Джоли. По словам Питта, сейчас он занимается поисками новой пассии.
Ранее представители актера заявляли, что сведения о его отношениях с Кейт Хадсон не соответствуют действительности. Они подружились на съемках новой картины, однако о любовных отношениях говорить пока слишком рано. Сам Брэд Питт пока не комментирует информацию в прессе.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172960-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.