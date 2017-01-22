Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 22 января 2017: Марина Мексика решила стать дизайнером; Лясковец сильно похудела

В настоящий момент Марина уже готовится к очередной операции, и это будет увеличение груди. При этом пока нет информации, станут ли это хирургическое вмешательство показывать в прямом эфире, так же, как и процедуру по корректировке носа. Стоит отметить, что имя этой экс-участницы «Дом 2» в новостях телестройки почти не упоминается, девушку уже забывают, но это никого не удивляет, потому что время популярности благодаря «Дому 2» очень короткое. По этой причине Мексика захотела напомнить о себе при помощи творчества в мире моды. Она недавно спросила поклонников, какие, по их мнению, нужно создавать наряды для коллекции.Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 22 января 2017: фанаты эту идею встретили без энтузиазма, поскольку из проекта «Дом 2» вышло очень много модельеров, дизайнеров, однако каких-то успехов никто не добился, разве что ведущие. Однако, даже имея популярные имена, Ольга Бузова и Ксения Бородина имели достаточно серьезные сложности в этом виде бизнеса. В итоге зрители сделали вывод, что Марина не сможет удивить народ какими-то новшествами и через два месяца бросит это дело.Несмотря на предположения фанатов «Дома 2», Федор Стрелков с Кристиной Лясковец, покинув телешоу, остались вместе и сейчас счастливы. Вернувшись недавно из туристической поездки из Европы, ребята всерьез принялись создавать свою линию одежды и решили открыть небольшой магазин.Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 22 января 2017: фанаты радуются за этих экс-участников реалити-шоу «Дом 2», но при этом сильно обеспокоились тем, что в последнее время Лясковец стала выглядеть измученной и сильно худой. На одном из недавних фото бывшая участница смотрится похудевшей до такой степени, что похожа на настоящего дистрофика. Зрители всерьез обеспокоены состоянием здоровья Лясковец.

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