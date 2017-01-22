Работа над ошибками: как выстроить отношения с шефом и заставить коллег себя уважать

Опытный психолог дал читателям «СтарХита» несколько полезных советов. Виктор Пономаренко рассказал, как создать благоприятную обстановку в офисе и не сойти с ума.

Раздражают коллеги? Домогается начальник? Надоели офисные будни? Психолог шоу «Перезагрузка» Виктор Пономаренко рассказал, как решить проблемы в офисе без потери нервных клеток.

Коллеги перекладывают на вас свою работу

Решение: Тут ответ один – берите, не стесняйтесь! Свои обязанности на вас перекладывают не от большого ума – считай, коллеги добровольно делятся с вами деньгами и признают, что вы более сильный работник, чем они. В здоровых коллективах главный критерий продвижения по службе – сверхнормативная активность.

Начальство всегда приглядывается к тем, кто не просто хорош в своей зоне ответственности, но еще и берется за чужую работу. Если же на протяжении больше чем года ваши усилия остаются никем не замеченными и вы продолжаете делать за других их работу – увольняйтесь, это не ваше место.

Вас поглотила рабочая рутина

Решение: Профессиональное выгорание имеет две причины. Первая – объективная: в любой работе всегда есть элемент рутины, с этим надо смириться. Прежде чем у вас начнет действовать огромный адронный коллайдер, его предстоит долго строить по чертежам, и только через годы на нем начнутся научные исследования. Но если у вас есть ощущение, что вы занимаетесь своим делом, относитесь к накатывающим приступам усталости спокойно.

Рутина сменяется творчеством, творчество сменяется рутиной – это нормально. Но если на протяжении полугода и больше вам ничего не доставляет радости, тут стоит задуматься – очевидно, вы заняты не своим делом. Бесконечный день сурка означает, что человек входит в полосу кризиса и в любой момент может сорваться и впасть в депрессию. Тут два выхода – либо попросить начальство дать вам новый участок работы, или же сменить работодателя.

О ВАС РАСПУСКАЮТ СПЛЕТНИ

Решение: Понятие «женский коллектив» – не более чем миф. Он мало чем отличается от мужского. В обществе, где работает слабый пол, так же важны профессионализм, партнерство и умение ценить свое время. Если в офисе собрались успешные люди и среди них затесался тот, у кого все не клеится, он неизменно станет объектом насмешек. И наоборот: в компании горемык, не любящих свою работу, человек с далеко идущими планами будет как бельмо на глазу – его попытаются выжить. У разговоров за спиной две причины: любопытство и попытка оказать на человека моральное давление.

В первом случае сплетни носят позитивный характер – убедившись в том, что вы человек приличный, от вас отстанут. Если же окружающие злословят с целью внушить всем (и вам в том числе), что вы дурная личность, тут стоит задуматься – почему объектом недоброжелательного внимания выбрали именно вас? Может быть, сплетничая, вам пытаются объяснить правила поведения в коллективе? Спросите у тех, кто настроен к вам позитивно, чем вы раздражаете окружающих? Это не проявление слабости, это скорее показатель вашей мудрости. Возможно, вы слишком сильно душитесь парфюмом или носите провокационно короткую юбку? Тогда немудрено, что вас обсуждают...

Единственное отличие мужского коллектива от женского в том, что представителям сильного пола не придет в голову соревноваться, у кого жена красивее и дети умнее, а у женщин много площадок для соперничества... Поэтому либо вы конкурируете с коллегами и воюете с ними, либо меньше рассказываете о своей личной жизни.

ВЫ ВЛЮБИЛИСЬ В КОЛЛЕГУ

Решение: Если приспичило закрутить служебный роман, вы должны понимать, что сексуальные отношения в рабочем коллективе – это нарушение правил. Я не знаю случая, чтобы к такого рода связям относились одобрительно. И также в моей жизни – профессиональной и человеческой – ни разу не было инцидента, чтобы офисная интрижка закончилась чем-то хорошим. Допустимо это только в том случае, если молодые люди строят отношения на глазах у всех и находятся в статусе жениха и невесты.

При других условиях будьте готовы стать мишенью для критики и сплетен. Поэтому если вы ощутили симпатию к коллеге, для начала постарайтесь включить голову и подавить чувства. Человек – существо, живущее разумом, а не эмоциями. Но если, хорошо подумав, вы все же решили дать волю своей влюбленности, пеняйте на себя: не исключено, что вам придется менять работу – по своей воле или по воле начальства, ибо подавляющим большинством руководителей связь в стенах офиса воспринимается не иначе как разврат и блуд.

ВАС НЕ ПОВЫШАЮТ ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

Решение: Когда человек рвется в начальники, он не всегда понимает, что стать руководителем – значит кардинально сменить работу. Исполнитель и управленец – разные профессиональные ипостаси, это необходимо учитывать. Если вы уверены, что способны быть шефом, поговорите с руководителем, рассматривают ли вас как претендента на продвижение? Но также надо понимать, что начальство не всегда спешит повышать хороших работников – именно потому, что они отличные исполнители.

Например, есть женщина, прекрасный врач – оперирует как богиня. Зачем ее делать заведующей отделением, где она не будет брать в руки скальпель, а станет заниматься административной работой? Поэтому прежде чем мечтать оказаться в кресле руководителя, подумайте, нужно ли вам это? Хватит ли у вас на это сил? Обладаете ли вы врожденными задатками лидера? Готовы ли вы нести ответственность за других людей? Если да – карты в руки, идите к начальству, просите вас повысить, проявляйте инициативу, загружайте себя работой... А если вы хороший исполнитель и вам нравится ваше дело – может, стоит попросить повысить оклад и успокоиться?

ВАС КРИТИКУЕТ НАЧАЛЬСТВО

Решение: Бывает, подчиненные жалуются, мол, шеф достает – делает замечания почем зря, срывает на них плохое настроение... В таком случае я советую задуматься над следующим: чем выше человек поднялся по карьерной лестнице, тем больше его ответственность за результат работы коллектива. Отсюда вопрос – как может человек пустой, самодур, оказаться у руля? Тут может быть два ответа: либо вам просто нравится думать, что начальник дурак, а на самом деле причина его критики – ваша некомпетентность, или же шеф действительно оказался на руководящей должности случайно. Тогда его истеричное поведение обусловлено тревогой за будущее – он чувствует, что лишний в коллективе.

Если его выходки портят жизнь коллективу, возможно, стоит собрать на него информацию и предоставить вышестоящему руководству. Это сказки, что начальство нельзя свергнуть. Если шеф плохо работает, наносит урон бизнесу и не в силах выстроить отношения с подчиненными, тот, кто им руководит, задумается: «А не разорит ли меня этот человек?» Поэтому если вы объективны и ваш шеф действительно не в себе, дерзайте – все в ваших руках!

ВАС ДОМОГАЕТСЯ ШЕФ

Решение: Рассмотрим случай, когда служебный роман женщине не нужен – она в браке или шеф ей не нравится. Мужчины-начальники делятся на три типа. Если он – любитель эротических развлечений, то его надо гнать в шею, причем буквально. И не стоит бояться, что руководитель вас уволит, – такой испугается. Если он попытается вас поцеловать, а вы в ответ огреете его папкой для бумаг, шеф расхохочется и погрозит вам пальцем: «Ух, разбойница!» А после... выберет себе новую жертву. Второй тип – мужчины-нарциссы, актеры актерычи. Скорее всего, он будет подмигивать вам исключительно на публике, дальше дело не зайдет. Вам нужно поддержать игру и тоже построить начальнику глазки, чтобы не ущемлять его самолюбие.

Звать на свидание он вас не будет, ведь этого не видят другие. Самый неприятный тип приставучих шефов – мужчина с тяжелым характером, мстительный и занудливый. Такой пристает к женщине, обладающей какой-нибудь коммерческой тайной, компроматом на него, – бухгалтеру или секретарю. Он хочет сделать ее безусловно преданной не только по части рабочих вопросов. Необходимо пресечь первые попытки домогательства – четко дать понять, что вы не настроены на интим. Бояться вендетты не стоит – директор испугается, что вы его ославите, доложите о случившемся жене или настучите руководству.

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