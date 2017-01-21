Неизвестный поклонник завалил Ольгу Бузову роскошными цветами

Неизвестный поклонник завалил писательницу и певицу Ольгу Бузову цветами. Фотографию роскошных роз звезда разместила в Instagram. Информация появилась на портале oane.ws.
В пятницу, 20 января, телеведущая «Дом-2» Ольга Бузова стала на год старше, ей исполнился 31 год. В свой день рождения певица опубликовала снимок, заставившей многочисленных фолловеров думать, что у их любимицы появился бойфренд.
Ольга Бузова предстала на снимке в окружении красных роз, которые не могут не вызывать умиления. В комментарии к снимку она поставила несколько хэштэгов: «все только начинается», «кто хочет, тот всегда найдет». Именно эти короткие фразы заставили поклонников думать, что Бузова наконец нашла новую любовь и оставила Дмитрия Тарасова в прошлом.
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