Неизвестный поклонник завалил Ольгу Бузову роскошными цветами

В пятницу, 20 января, телеведущая «Дом-2» Ольга Бузова стала на год старше, ей исполнился 31 год. В свой день рождения певица опубликовала снимок, заставившей многочисленных фолловеров думать, что у их любимицы появился бойфренд.Ольга Бузова предстала на снимке в окружении красных роз, которые не могут не вызывать умиления. В комментарии к снимку она поставила несколько хэштэгов: «все только начинается», «кто хочет, тот всегда найдет». Именно эти короткие фразы заставили поклонников думать, что Бузова наконец нашла новую любовь и оставила Дмитрия Тарасова в прошлом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172934-news.html