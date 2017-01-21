Ума Турман рассказала о разрыве с миллионером

Судебные заседания проходят уже несколько недель в Штатах. Бывшие возлюбленные всячески стараются отвоевать дочь, при этом, не боясь друг друга никак обидеть. Турман рассказала, что у Бюссона часто случались припадки, и он себя не контролирует абсолютно.Ещё на прошлой неделе в СМИ просочилась информация о том, что голливудская актриса злоупотребляет алкоголем и антидепрессантами, при этом страдая психическими расстройствами. Правозащитники Турман заявили, что девять лет назад произошёл финансовый кризис, и миллионер стал вести себя по отношению к супруге агрессивно. Он часто срывался, скандалил, и всё это в присутствии детей. По версии Турман, разрыв произошёл именно по этой причине.А Бюссон ответил, что актриса перестала уделять достаточного внимания и ему, и ребёнку, и перекладывала заботу и дочери на других. Разборки в суде продолжаются.

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