Авторизация
 
  • 12:25 – Селин Дион поставит точку для «Красавицы и чудовища» 
  • 12:18 – Антон Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону 
  • 12:18 – В Купчино едва не зарезали гражданина одного из сопредельных государств 
  • 12:12 – В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин 


Пинк впервые рассказала о своем новорожденном сыне

Пинк впервые рассказала о своем новорожденном сыне. Откровения певицы прозвучали в эфире американской передачи The Ellen DeGeneres Snow.

Пинк впервые рассказала о своем новорожденном сыне


Сына исполнительница назвала Джеймсон. Пинк призналась, что ее малыш просто прелестный. У него невероятно покладистый характер и тихий нрав. В то же время, появление второго ребенка стало настоящей трагедией для пятилетней дочери артистки. Уиллоу Сейдж не желала делить внимание родителей с новоявленным младшим братом. В последнее время она стала более плаксивой и замкнутой.
Как заботливая мать, Пинк не стала разжигать вражду между детьми, придумав оригинальный выход из ситуации. Специально для Уиллоу была организована «вечеринка старшей сестры», где девочка стала всеобщим центром внимания. Кроме того, исполнительница организовала для дочери настоящие «курсы молодых мам», где она параллельно с мамой пеленает кукол.

Фолловеры в соцсети поддержали идею певицы, отметив ее умение обходить острые углы в отношениях с детьми.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172922-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 186
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 492
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 221
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 197
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 189
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 110
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 038
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 971
  • 0
Селин Дион поставит точку для «Красавицы и чудовища»
  • 12:25
  • 0
  • 0
Антон Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Купчино едва не зарезали гражданина одного из сопредельных государств
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин
  • 12:12
  • 0
  • 0
Под Мурманском лавина сошла на группу туристов
  • 12:12
  • 0
  • 0
В Красноярске таксист посоветовал полным людям заказывать два авто
  • 11:59
  • 3
  • 0
Китайская компания BYD собирается выйти на автомобильный рынок США
  • 11:59
  • 3
  • 0
«Челси» сыграет с «Халл Сити» 22 января в рамках 22 тура АПЛ
  • 11:49
  • 10
  • 0
Селин Дион поставит точку для «Красавицы и чудовища»
  • 12:25
  • 0
  • 0
Антон Шипулин выиграл бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Купчино едва не зарезали гражданина одного из сопредельных государств
  • 12:18
  • 0
  • 0
В Ставрополье в резервуаре с питьевой водой обнаружили тела двух мужчин
  • 12:12
  • 0
  • 0
Под Мурманском лавина сошла на группу туристов
  • 12:12
  • 0
  • 0
В Красноярске таксист посоветовал полным людям заказывать два авто
  • 11:59
  • 3
  • 0
Китайская компания BYD собирается выйти на автомобильный рынок США
  • 11:59
  • 3
  • 0
«Челси» сыграет с «Халл Сити» 22 января в рамках 22 тура АПЛ
  • 11:49
  • 10
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров