Пинк впервые рассказала о своем новорожденном сыне

Сына исполнительница назвала Джеймсон. Пинк призналась, что ее малыш просто прелестный. У него невероятно покладистый характер и тихий нрав. В то же время, появление второго ребенка стало настоящей трагедией для пятилетней дочери артистки. Уиллоу Сейдж не желала делить внимание родителей с новоявленным младшим братом. В последнее время она стала более плаксивой и замкнутой.Как заботливая мать, Пинк не стала разжигать вражду между детьми, придумав оригинальный выход из ситуации. Специально для Уиллоу была организована «вечеринка старшей сестры», где девочка стала всеобщим центром внимания. Кроме того, исполнительница организовала для дочери настоящие «курсы молодых мам», где она параллельно с мамой пеленает кукол.Фолловеры в соцсети поддержали идею певицы, отметив ее умение обходить острые углы в отношениях с детьми.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172922-news.html