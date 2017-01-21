Ольга Бузова полностью голая: Ведущая сделала интимное фото для первого музыкального альбома

Новости об Ольге бузовой не сходят из новостных лент. Это приурочено разводом с Дмитрием Тарасовым и интереса к обиженной девушке. Также, сама ведущая постоянно подогревает к себе интерес. В СМИ можно прочесть о нервном срыве ведуще и агрессии. Еще на слуху интимная переписка с Дмитрием Нагиевым и возможный переезд в Испанию. Сегодня же появилась новая "выходка" от ведущей, Ольга Бузова полностью голая позирует для обложки альбома.Ольга Бузова вышла на новый уровень и начала петь. Первой композицией стала песня «Под звуки поцелуев». Отметим, что данная композиция стала популярной и продержалась на первых местах в рейтингах несколько недель. Также, Бузова продолжает свою линию творчества и записала второй трек под названием «Привыкаю». Последние фото в Инстаграм Ольги Бузовой демонстрируют ее работоспособность. Девушка пытается забыть мужа и полностью окунулась в работу.Отметим, что Бузова не является обладательницей шикарного голоса, но девушка стремится и занимается с профессионалами, в частности с Еленой Темниковой. Певица давала ведущей «Дом 2» упражнения в вокале. Бузова очень трепетно относится к своим проектам и готова на многое. На фотографии Ольга Бузова голая лежит на кровати и прикрывает интимные места одеялом. Ее взгляд неотразимо смотрит в камеру, вызывая желание у поклонников.

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