Песня «Привыкаю» Ольги Бузовой, как подарок фанатам Инстаграм и демонстрация спокойствия

Известная телеведущая, а теперь ещё и певица Ольга Бузова, в своей новой песне 28 раз спела «мне не больно».Сильно похудевшая Ольга, в одних кружевных трусиках позирует для суперобложки своей новой песни «Привыкаю». Начинающая певица поняла, что лучшим аргументом является важный момент - лучше раз увидеть, чем сто услышать. Именно поэтому девушка решила поместить себя, практически голую, на обложку своей песни.Стоит отметить, что дело-то пошло: возможно, клюют не на творчество, но на обложку с обнажённой Бузовой - 100%. Песня «Привыкаю» становится новым хитом и начинает бить все рекорды по скачиванию на iTunes.Как отмечает Бузова, песня «Привыкаю» - это подарок фанатам на собственный день рождения. Оказывается, певица отпраздновала торжество 20-го января, а песню специально написала, чтобы порадовать себя я поклонников. Премьера песни состоялась. Только за 3 мин 49 с, в песне прозвучало 13 раз слова «я привыкаю», а также 28 раз «не больно». И это половина композиции. Во второй части хита звучат обвинения в адрес супруга, которого Ольга не называет по имени. Девушка говорит, что все его клятвы оказались пустыми, и приходит к выводу, что «лучше бы мы не знали друг друга».Пара развелась 30-го декабря, и все претензии в песне относятся именно к экс-супругу Ольги - Дмитрию Тарасову. Её первая песня «Под звуки поцелуев» стала хитом и продержалась на первых позициях хит-парадов 2 недели.Отмечается, что на данный момент Ольга Бузова уехала в Испанию, и нежится под тёплым солнышком в Марбелье. При этом новоиспечённая певица не покидает надежду стать новой звездой эстрады.

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