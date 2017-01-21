Самбурская в «Инстаграм» показала фото с лысой головой: Зачем звезда побрила голову?

Настасья Самбурская сегодня повергла в шок своих подписчиков новой фотографией в «Инстаграм». Девушка опубликовала в социальной сети фотографию с новой прической. Актриса побрила голову на лысо и сделала подпись, что так она выполнила спор. Самбурская рассказала подписчикам, что так она должна была выполнить давний спор. Дело в том, что девушка поспорила со своим другом, что после отметки в 8 миллионов подписчиков в «Инстаграм» она побреет голову.Пару дней назад «Инстаграм» Самбурской преодолел заветную цифру и девушка без малейшего сомнения выполнила свой долг перед другом. Отметим, что актриса не называет имя человека, который способствовал данному событию. От подписчиков сразу посыпалось множество замечаний. Комментарии с фразами зачем и шок лидируют в ленте. Некоторые даже предположили, что это вовсе не спор, а болезнь Настасьи. Но истинные фанаты хорошо знаю Самбурскую и поняли, что такая выходка вполне в ее стиле.Добавим, что в записи был еще один вызов после отметки в 9 миллионов. Девушка выполнит новый спор после данной отметки и как заявляет Самбурская, это будет намного круче данной выходки. Теперь у поклонников будет новый стимул достичь данной цифры и увидеть новый шокирующий поступок от звезды.

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