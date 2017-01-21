Дженнифер Лопес показала поклонникам сексуальное постельное фото

На опубликованной фотографии Лопес в сексуальной позе лежит на белоснежных простынях, выставив напоказ шикарные длинные ноги, верх которых прикрывают короткие шорты. Всего за несколько часов пост собрал более 500 тыс. отметок «Нравится». Фанаты не поскупились и на комментарии, оставив не одну тысячу записей.Дженнифер Лопес пользуется бешеной популярностью. Ежедневно ее страницу просматривают миллионы поклонников. На данный момент на артистку подписаны 57 млн человек.

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