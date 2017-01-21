Дженнифер Лопес показала поклонникам сексуальное постельное фото

Американская актриса, модельер и певица 47-летняя Дженнифер Лопес (Jennifer Lynn Lopez) опубликовала в своем аккаунте в Instagram сексуальное фото, заставившее подписчиков испытать невероятный восторг. Таким образом, звезда мирового масштаба хотела показать, что в любом возрасте можно блистать.
На опубликованной фотографии Лопес в сексуальной позе лежит на белоснежных простынях, выставив напоказ шикарные длинные ноги, верх которых прикрывают короткие шорты. Всего за несколько часов пост собрал более 500 тыс. отметок «Нравится». Фанаты не поскупились и на комментарии, оставив не одну тысячу записей.
Дженнифер Лопес пользуется бешеной популярностью. Ежедневно ее страницу просматривают миллионы поклонников. На данный момент на артистку подписаны 57 млн человек.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172904-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.