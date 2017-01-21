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Татьяна Васильева сделала невестке дорогой подарок

Известная актриса обожает и всячески балует вторую жену сына Филиппа. Татьяна Васильева поздравила Марию Болонкину-Васильеву с днем рождения, которое та отмечает в субботу, 21 января. Невестка поблагодарила маму супруга за роскошный презент, заметив, что у нее самая лучшая свекровь.

Татьяна Васильева сделала невестке дорогой подарок
Татьяна Васильева с сыном Филиппом и невесткой Марией
// Фото: «Инстаграм»

И театральный бомонд, и поклонники прекрасно знают, какие теплые отношения сложились у звезды сцены и кино Татьяны Васильевой с ее молодой невесткой, актрисой Марией Болонкиной. Очередным доказательством расположения знаменитой свекрови ко второй жене своего сына Филиппа стал роскошный подарок народной артистки по случаю дня рождения Марии. Невестке Татьяны Васильевой 21 января исполнилось 27 лет. Презент был преподнесен заранее, возможно, именно в этот день Васильева не смогла бы поздравить Марию Болонкину в силу своей хронической занятости и постоянных гастролей. Так что актриса позаботилась о подарке загодя. Им стал антикварный шкаф, фасады которого украшены резьбой. Старинная мебель отлично вписалась в интерьер квартиры Марии Болонкиной и Филиппа Васильева.

Невестка звезды осталась довольна вниманием свекрови и накануне поспешила рассказать о подарке в микроблоге, опубликовав снимок шкафа и сопроводив пост хештегом #лучшаясвекровь.

«Вещь!», «О, какой шик», «Крутой!» - оценили новый предмет интерьера подписчики Марии Болонкиной.

Стоит отметить, что актриса – вторая супруга сына Татьяны Васильевой Филиппа. С первой, Анастасией Бегуновой, матерью его двоих сыновей, мужчина расстался. Как сообщала пресса, причиной разрыва стала измена Бегуновой. Известно, что отношения Васильевой с первой невесткой были очень напряженными. После развода уже бывшая сноха шантажировала свекровь, требуя за встречи артистки с внуками деньги. Татьяну Васильеву обокрали на сотни тысяч евро

Зато сейчас у Татьяны Васильевой и жены его сына – полное взаимопонимание. Мария Болонкина сумела подружиться со свекровью. Звездную бабушку радует и тот факт, что ее единственная внучка Мирра, которую ей подарили сын и молодая невестка, растет ее копией.

Татьяна Васильева старается сделать так, чтобы ее дети и внуки ни в чем не нуждались. По словам артистки, она готова работать столько, сколько сможет, так как живет ради наследников. Она не считает себя идеальной матерью, так как уделяла мало времени Филиппу и Лизе, когда они взрослели. Теперь она часто звонит своим детям и видится с внуками.

«Я болеть боюсь, например. Даже не потому, что меня страшит боль, нет. Я боюсь того, что не смогу работать. Я не хочу ни для кого быть обузой, не хочу, чтобы за мной кто-то ухаживал. Только не это! Я привыкла, что все держится на мне. Я же одна, я никогда ни на кого не могла рассчитывать», - рассказывала актриса в одном из интервью.


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