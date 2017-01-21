Бари Алибасов расстался с молодой женой после измены

Супруга продюсера призналась, что родила ребенка не от него. Бари Алибасов продолжает поддерживать хорошие отношения с Викторией Максимовой, но жить на одной территории с изменившей ему женщиной он не готов. Брак артиста с его помощницей, которая на сорок лет моложе него, продержался всего три года.

Сенсационное заявление по поводу своего семейного положения продюсер одного из самых популярных музыкальных коллективов страны, группы «На-На» Бари Алибасов сделал на программе «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым.

Бари Каримович впервые рассказал, что не так давно ушел от своей молодой жены, с которой сыграл пышную свадьбу летом 2013 года. Виктория Максимова работала помощницей продюсера, а затем стала его супругой. Женщина моложе Алибасова на сорок лет. Ей всего 30, а ему летом этого года исполнится семьдесят.

Озвучил Бари Алибасов и причину, по которой он принял решение оставить молодую красавицу-жену. Бари Алибасов стал отцом во второй раз

«Мы расстались, когда Вика родила сына Ваню. Ребенок не мой. Это было очевидно. Конечно, я не прижимал жену к стенке, мол, скажи правду. Я ей просто сказал, что наследник на меня совсем не похож. И она призналась, что отец ребенка другой мужчина», - рассказал известный продюсер.

Судя по всему, откровенное признание жены не очень расстроило продюсера. Он не стал ломать копий, а просто переехал от Виктории в другую квартиру. «Дело в том, что я довольно легко отношусь к изменам своих жен, - объяснил Алибасов. – Легко отношусь к тому, что мои супруги, так же, как и я, свободно ведут себя в сексуальной жизни».

Бари и Виктория живут отдельно, но развод еще не оформили. Маленькому Ване Алибасов не дал свою фамилию. «Ребенок не записан на меня», - сказал продюсер. Несмотря на столь неловкую ситуацию, создавшуюся в этой паре, бывшие супруги продолжают общаться.

«У меня прекрасные отношения с Викторией, - продолжил Бари Каримович. – Когда-то нас связывали необыкновенные чувства, которые сейчас сохранились только частично».

Стоит отметить, что брак продюсера с его помощницей стал шестым по счету официальным в биографии Алибасова. Для Максимовой это был первый опыт семейной жизни.

Правда, против официального брака выступал сын продюсера – 30-летний Бари Алибасов-младший. Он утверждал, что девушка завела роман с его отцом только из-за денег, а также надеясь на раскрутку в качестве певицы.

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