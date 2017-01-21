Антон Гусев: «У меня даже мыслей нет, чтобы вернуться к Жене»

Бывший участник телепроекта «Дом-2» отдыхает с сыном и новой избранницей Викторией Романец в ОАЭ. Пара весело проводит время. Молодые люди делятся самыми яркими впечатлениями из отпуска. Однако мужчину сильно смутили слова экс-супруги, которая заявила «СтарХиту», что он разойдется с возлюбленной и попытается вновь быть с ней.

Антон Гусев и Евгения Феофилактова оформили развод в декабре минувшего года. Тем не менее, им пришлось сохранить между собой дружеские отношения ради сына Даниэля. Экс-участники «Дома-2» до последнего не хотели афишировать конфликт в семье, но, когда это было уже невозможно скрывать, рассказали обо всем в микроблогах. После расставания с Женей Антон недолго оставался один. У молодого мужчина вспыхнул бурный роман с Викторией Романец. По словам влюбленных, дело идет к свадьбе.

Евгения Феофилактова: «Боюсь, Антон расстанется с Викторией и вернется ко мне»

К слову, в аккаунте Гусева все чаще появляются снимки с новой избранницей. Он публично признается в чувствах и не собирается их скрывать от общественности. Первое время у поклонников были сомнения относительно серьезности намерений Антона, однако он уверенно доказывает обратное. В данный момент пара отдыхает в Арабских Эмиратах. Вместе с Антоном и Викой на море отправился Даниэль. Мама мальчика разрешила экс-супругу провести отпуск с сыном. Евгения рассказала в эксклюзивном интервью «СтарХиту», что бывший муж еще может вновь попытаться вернуться к ней. Однако Антон придерживается иной позиции.

«Если бы я хотел, я бы сделал все, чтобы вернуть Женю. Я бы продал машину, чтобы баловать ее, выполнял бы все, чтобы вернуть отношения. Но я не собираюсь этого делать – у меня сейчас прекрасные отношения с Викой, я счастлив. У меня нет и в мыслях, чтобы вернуться к Жене! Мне кажется, она делает такие заявления, чтобы позлить, спровоцировать, уколоть. Когда мы только расстались, я думал, что никого никогда не полюблю, она была для меня единственной», – заявил Гусев.

Антон убежден, что слова Жени не стоит воспринимать буквально. Ему кажется, что бывшая супруга сможет построить отношения с другим мужчиной. По словам Гусева, он отдал ей весь бизнес по продаже одежды. Антон утверждает, что им удалось немного наладить общение. Как признался молодой мужчина, он не распространяет о ней сплетен и ведет себя сдержанно. Перед отлетом на отдых Гусев пообещал Жене не позволять лишнего в присутствии сына.

«Мы с Викой не обнимаемся при сыне, я не хочу, чтобы это видел Даниэль. Я буду выплачивать алименты, но сейчас я перестал оплачивать няню. Когда сын со мной, я все успеваю - и стираю его одежду, я не считаю это зазорным, он всегда ходит в чистом, всегда накормлен, мы с ним много гуляем, плаваем. Вика удивляется моему отношению, но я ей говорю, что если у нас родится ребенок, она поймет, как приятно ухаживать за своим наследником. Я хочу, чтобы мальчик занимался спортом, а также по возвращению в Москву буду договариваться с Женей, чтобы она разрешила ребенку заниматься английским, ходить к преподавателю. За все время, что мы в Дубае, Даниэль не расспрашивает, где мама, не скучает.», – рассказал «СтарХиту» Антон Гусев.

Бывший участник телестройки отметил, что после разрыва с Евгенией его жизнь стала налаживаться. Он много времени проводит за любимым делом, отдыхает вместе с сыном и устраивает увлекательные выходные. Ему кажутся нелепыми словами Феофилактовой о возвращении к ней. Гусев не скрывает, что наконец-то смог почувствовать себя любимым и важным.

«С Викой я вновь улыбаюсь, счастлив. Расставшись с Женей, передо мной как будто расчистились все пути: я познакомился с прекрасными людьми, у меня все получается. С Викой мы стремимся улучшить нашу жизнь. Да, с Женей тоже были общие цели, но мы ими так увлекались, что не хватало времени на общение друг с другом. А с Викой мы родственные души, помимо того, что стремимся к общим целям», – заявил Гусев.

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