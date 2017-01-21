Зиррадин Рзаев о Дональде Трампе: «Его поставили временно»

20 января в Белом доме состоялась инаугурация нового президента США. Однако это событие было омрачено рядом скандалов, развернувшихся по всей стране. В Нью-Йорке прошел митинг, в котором приняли участие звезды шоу-бизнеса. На акции протеста присутствовал и мэр города. Экстрасенс Зиррадин Рзаев дал свое толкование тому, что сейчас происходит в Америке и как сложится судьба этой страны при нынешнем руководителе.

Дональд Трамп официально занял пост президента США. За инагурацией нового главы государства пристально наблюдали все мировые СМИ. Церемония традиционно проходила в Белом доме, где мужчину вместе с его супругой Меланией встретили Барак и Мишель Обамы. Они обменялись взаимными любезностями и сделали совместную фотографию, прежде чем новый президент выступил перед собравшимися со своей речью.

Звезды Голливуда вышли на улицы с лозунгами против Дональда Трампа

К слову, незадолго до официальной церемонии в нескольких городах Америки прошли массовые акции протеста против Дональда Трампа. Люди выступили с резкой критикой насчет его взглядов и планов, которые он планирует реализовать на посту президента. Наиболее примечательный митинг прошел в Нью-Йорке рядом со зданием «Трамп тауэр», на котором присутствовали звезды первой величины. Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Шер, Джулианна Мур, Салли Филд, Рози Перес, Синтия Никсон, Марк Руффало, Майкл Мур, мэр города Билл Де Блазио и другие знаменитости скандировали лозунги в поддержку Клинтон, осуждая программы Трампа.

25 тысяч человек, которые собрались в Нью-Йорке настоятельно рекомендовали руководству страны пересмотреть результаты выборов и даже признать их недействительными. Люди не скрывали, что открыто выступают против нового президента США. Им кажется, что глава государства не готов взять на себя ответственность за целую страну.

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» Зиррадин Рзаев подтверждает мысли радикально настроенных граждан Америки и считает, что приход Трампа к власти будет иметь свои последствия. Специалист уверяет, что не стоит видеть в бизнесмене спасителя, который избавит от тех бед, которые уже нависли над страной и другими государствами. Ему кажется, что западному миру не суждено договориться с восточными странами по тем или иным вопросам. От США, по мнению Рзаева, исходит настоящее зло.

«Я всей душой чувствую, как от Запада исходит зло и агрессия. Согласно философии, религии, фен-шую существуют два вида энергии: чистая и негативная, Бог и Дьявол, добро и зло, день и ночь, и.т.д. Если сравнить нашу планету с энергией, то негативная ее часть приходится именно на Запад. Гнездо Дьявола сосредоточено именно там. Поэтому Запад никогда не сойдется с Востоком», – рассказал экстрасенс.

Прогнозы Зиррадина выглядят неутешительными. Он полагает, что Дональду Трампу не удастся изменить ситуацию в лучшую сторону. Напротив, мужчина считает, что тот только усугубит положение. Новый президент Америки, по словам Рзаева, лишь продолжит начатое предыдущими главами государства дело. Экстрасенс также предупредил в своих предсказаниях, что американцы будут строить новые военные базы, а на смену миллиардеру придет другое влиятельный политик. Судьба Дональда Трампа сложится неожиданно.

«Большинство думает, что Трамп - мирный и спокойный президент. Но я вас уверяю - это не так. Его поставили временно, при его власти будут созданы новые проекты и планы. Когда США реализует их, место Трампа займет «злой президент» – поделился своим мнением Зиррадин Рзаев.

Экстрасенс также сообщил, что следующие несколько лет обещают быть крайне опасными для жителей планеты. Судя по всему, в мире ожидается целая череда глобальных катаклизмов, в результате которых пострадают много людей.

«2018 и 2019 годы в Америке произойдет активизация гигантского вулкана, и это будет для всех кошмарным сном. Земля как будто сама объявит войну всему миру. 2017 и 2018 – годы землетрясений и цунами. В том числе вижу катаклизмы в Филиппинах, Таиланде и Индии», – заявил Зиррадин.

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