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Целительница помогла Надежде Грановской избежать инвалидности

Бывшая солистка «ВИА Гра» рассказала, что из-за проблем со здоровьем она могла лишиться возможности ходить. Обострившаяся болезнь лишила звезду российской эстрады возможности заниматься танцами. Врачи довели Грановскую до того, что она практически перестала двигаться.

Целительница помогла Надежде Грановской избежать инвалидности
Певица Надежда Мейхер-Грановская
// Фото: «Инстаграм»

Надежда Мейхер-Грановская стала героиеней программы «Секрет на миллион». Ведущая передачи Лера Кудрявцева узнала, как начинала свою карьеру будущая звезда группы «ВИА Гра». Оказалось, что еще в школе Надежда чувствовала, что ей тесно в родном городе Хмельницкий. Ей хотелось поскорее уехать в Москву, чтобы начать новую жизнь. Однако когда звезде было 17 лет, с ней произошло несчастье. Врачи диагностировали межпозвоночную грыжу, которая привела к тому, что у молодой танцовщицы началось смещение коленных чашек. 

Надежда Грановская оправдалась за изможденный вид

Как только были обнаружены первые признаки болезни, Надежда отправилась на медицинскую процедуру к специалистам, которые должны были вправить ей кости. В противном случае, она быстро потеряла бы возможность передвигаться самостоятельно. Однако после приемов у врача состояние Грановской лишь ухудшилось. 

«Мне ничего не помогало. Началось все с колен. Еще через месяц-два начались боли в спине. Меня направили к костоправу. Когда идет воспалительный процесс, ничего нельзя вправлять. Но кто об этом знал? После второго сеанса у врача я уже ползла домой, потому что было безумно больно. У меня в этот момент как-то раз и отказали ноги», – вспомнила Грановская на программе.

Целительница помогла Надежде Грановской избежать инвалидности
Надежда Грановская вспомнила о тяжелой болезни
// Фото: Кадр из программы

Надежда призналась, что совсем отчаялась на тот момент. Ей казалось, что о выступлениях на сцене можно забыть навсегда. К слову, звезда долгое время профессионально занималась танцами. Для нее это было настоящим стрессом. Боли с каждым днем не ослабевали, а лишь усиливались. Медицинские специалисты были не в состоянии помочь Грановской справиться с болезнью без хирургического вмешательства.Певица наотрез отказывалась ложиться на операционный стол. 

В скором времени Грановской удалось познакомиться с одной целительницей, которая и подарила ей надежду на светлое будущее. 

«Меня привезли к целительнице. Она начала обследовать руками, трогать меня и ставить органы на место, а потом она уложила меня на стол. Я свесила ноги на живот, и у меня было ощущение, что меня бьют молотком. Боль, конечно, была невыносимая, но после одного сеанса я встала и пошла танцевать», – поведала историю Надежда Мейхер-Грановская.

Целительница помогла Надежде Грановской избежать инвалидности
Надежда Грановская благодарна целительнице за избавление от настигшего ее недуга
// Фото: Кадр из программы

Помимо прочего, артистка также вспомнила, как складывалась ее карьера в «ВИА Гре». Какое-то время звезде не хватало денег на то, чобы прокормить даже себя. Но вскоре все сложилось как нельзя лучше. По словам артистки, она дважды была серьезно увлечена мужчинами. От первого избранника Надежда родила сына Игоря. После его появления на свет она вернулась в группу всего через две недели. Солистка понимала, что Константину Меладзе не хотелось расставаться с ней, а также она боялась потерять место в коллективе. 

Спустя некоторое время Надежда рассталась с гражданским мужем. Вторым серьезным увлечением звезды стал Михаил Уржумцев. Почти через год после их знакомства он сделал ей предложение, но ответила она на него не сразу. В 2014 году они устроили тайное бракосочетание, потому что не хотели привлекать внимание общественности. Даже родственники не догадывались, что их пригласили в ресторан на свадьбу. Пара воспитывает двоих детей: четырехлетнюю Анну и полуторагодовалую Марию.


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