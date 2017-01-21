Сын Ольги Кабо: «Женюсь на маме!»

Маленький Витя дал «СтарХиту» первое в жизни интервью. Ребенок рассказал, почему засыпает на спектаклях родительницы, какие у него от нее секреты и как общается со старшей сестрой. По словам мальчика, ему нравится воспитательница, но отправиться под венец он рассчитывает с любимой мамой.

С Витей, которому 31 января исполнится 4,5 года, мы встречаемся в загородном доме семьи. «Я готовился к интервью, выбирал одежду для себя и мамы, – с ходу заявляет мальчик. – Посмотрите, на нас попугайчики!» А во время съемки ребенок попросил остаться в кадре один: «Маму и так каждый день фотографируют!»

Приезжай скорее

Комментарий мамы: «Летом прошлого года мы семьей отдыхали в Греции. Сын услышал, что все вокруг говорят не по-русски, и очень расстроился, что его никто не понимает и что он сам не может понять чужую речь. Сказал: «Мама, я хочу учить английский!» Отличная мотивация! По возвращении домой я пригласила для Вити педагога по языку».

Витя, ты волновался перед первым интервью?Не очень. Мама попросила вести себя как взрослый. Если я не буду баловаться, меня ждет сюрприз от нее.—Что вы с мамой любите делать?На лошадках катаемся. У нас есть конь по кличке Покровитель, мы ездим к нему каждую неделю. Я его люблю, у него красивые ушки и стройные ноги. Ласково зову его Витя, угощаю яблоками, морковкой и сахаром, расчесываю хвост. Еще мы с мамой рисуем – самолеты, дома… Читаем – я обожаю «Винни-Пуха».—Мама много гастролирует – ты по ней скучаешь?Да, когда она звонит папе из другого города, я беру трубку и говорю: «Приезжай скорее!» К возвращению мамы мы покупаем ей ландыши. Люблю, когда она дома и готовит мне макароны и салатик из огурцов, помидоров и сметаны. Я помогаю – после еды убираю в раковину грязные тарелки.—А в детском саду тебе нравится?Да, у меня там друзья – Соня, Леша, Лиза, Марина… Мальчики играют в гонки, а девочки – в куклы. Соня, кстати, боится наших собачек – такс Боню и Хрюню. Мама иногда берет их с собой, когда провожает меня в садик, и Соня при виде собачек прячется – она трусишка. А я с Боней и Хрюней дружу. Они по утрам будят меня – запрыгивают в кровать и лижут лицо. Но мне это не нравится, просто я люблю поспать, и мама говорит, что я соня.Чем ты дома занимаешься?Учу английский. Мама позвала домой учителя Ченгиза, он научил меня считать, я знаю слова cat, dog, ball, red. Когда он приходит, я ему говорю: Hello, а когда уходит: Bye-bye!А спортом ты занимаешься?Много бегаю – по комнате. Еще мы с папой два раза в неделю ходим в бассейн, я давно научился плавать. А в садике йогой занимаюсь – смотрите, как я умею садиться в позу лотоса!

Киска и Котик

Комментарий мамы: «Таня окончила Московскую государственную академию хореографии при Большом театре. Пока училась, ей приходилось всегда следить за весом, ведь раз в квартал девочек взвешивали, если были даже лишние граммы, могли отчислить. И Танюша вынуждена была постоянно «экспериментировать» с разными диетами. Сейчас дочь уже учится на 2-м курсе Балетмейстерского факультета в ГИТИСе, а чувство голода, наверное, осталось навсегда... Поэтому когда мы все вместе обедаем или ужинаем, Танюша может съесть все, что подают на стол. А Витя удивляется: «Ты так много кушаешь!»

Комментарий мамы: «Витя – ребенок-праздник. Он не делает ничего такого, что могло бы вызвать наше с супругом возмущение или заставило повысить голос. Коля старается, чтобы сын рос настоящим мужчиной: если Витя капризничает, муж объясняет, что мальчики не должны плакать. Но если вдруг сын себя плохо ведет, я говорю: «Витя, ты же не хочешь, чтобы я расстраивалась, плакала и из-за этого у меня появлялись морщинки? Ты же не хочешь, чтобы я перестала улыбаться и стала старой?» Он обнимает меня крепко-крепко: «Прррости, милая мамочка!» (Витюша недавно стал выговаривать букву «р».)

Комментарий мамы: «Да, этой новостью сын меня недавно огорошил. Я спросила: «А как же папа?», а он: «Папа же меня любит! Он нас поймет!»

Твоей сестре Тане 18 лет. Какая она?Она очень много ест, потому что хочет быть сильной. Но ведь только мальчики бывают силачами, а девочки – слабенькие. Мы с Таней играем в Angry Birds, но мама не любит, когда мы «сидим» в телефоне, может нашуметь. Но вообще она добрая – называет нас с Таней Киска и Котик.А папа строгий?Иногда бывает. Когда я разбрасываю игрушки, не хочу вставать в сад или плачу без причины, он говорит: «Витя, ты что, девочка?» Но все равно каждый день приносит мне подарки – робокары, машинки… А мама говорит ему: «Зачем ты балуешь Витю?»Витя, а кем мама работает?Она артистка, однажды мне со сцены даже рукой помахала. А еще я как-то был уставший и чуть не уснул на спектакле. Но сдержался, ведь надо было на маму смотреть и хлопать ей… А недавно она сыграла Снегурочку. Перед Новым годом мы ходили на праздник, там был Дед Мороз и Снегурочка. Я к ней присмотрелся, а у нее мамин носик. Говорю папе: «Эх, она думает, что я совсем глупенький и поверю…»У тебя есть от мамы секреты? Или ты ей все рассказываешь?Все! Например, про то, что в садике я нравлюсь Лизе, она за мной бегает и, если догонит, целует. А я люблю воспитательницу Марину, она моя невеста. Но женюсь я все равно на маме!Кем ты станешь, когда вырастешь?Солдатом или пиратом – но хорошим, не злым. Буду плавать по морям. И маму с собой возьму!—Но ведь женщинам на пиратском судне находиться нельзя…Тогда у нее будет свой корабль.

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