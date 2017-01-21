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Ирина Аллегрова: «Мой мужчина должен обладать адским терпением»

Певица считает, что находиться рядом с ней очень тяжело. В день своего рождения Ирина Аллегрова объяснила, почему выбрала для себя жизнь свободной от брака женщины. Артистка считает, что жить без любви можно и называет себя абсолютно счастливым человеком.

Ирина Аллегрова: «Мой мужчина должен обладать адским терпением»
Ирина Аллегрова
// Фото: «Инстаграм»

С популярностью певицы Ирины Аллегровой на российской эстраде мало кто может сравниться. 21 января артистка отметила свой день рождения. Первый канал поздравил любимую миллионами поклонников вокалистку, сняв о ней целый фильм «Ирина Аллегрова. Не могу себя жалеть», который вышел в эфир в эту субботу.

Одна из авторов картины Валентина Пиманова призналась, что съемочная группа провела в гостеприимном доме певицы в Подмосковье целый день, и две женщины никак не могли наговориться. Конечно же, разговор шел о любви и личном счастье артистки. Так сложилось, что все четыре брака Ирины Аллегровой распались, и уже больше двадцати лет певица живет одна. Ирина Аллегрова: «Я уперлась в стенку, отплакала свое и решила уйти»

«Мой мужчина должен обладать адским терпением, - сказала артистка. – Я понимаю, что находиться рядом со мной очень тяжело. Человек просто не выдерживает и уходит. Сейчас мне трудно представить, что в моей жизни появится кто-то, кто скажет: «забудь обо всем, кроме меня». 

Ирина Аллегрова: «Мой мужчина должен обладать адским терпением»
Ирина Аллегрова искренне ответила на все вопросы Валентины Пимановой
// Фото: Кадр из фильма

Как призналась Ирина Аллегрова, такой любви, как была у ее родителей, она в своем окружении не видела и сама не пережила. Она так и не встретила единственного, самого-самого, так как видела пример отца Александра Аллегрова, который был для певицы идеалом мужчины и отношения к женщине. 

«Я все четыре раза выходила замуж, потому что мне казалось, что так положено, что женщина без мужчины рядом не воспринимается правильно. Но это воспитание», - продолжает Ирина Аллегрова.

Отсутствие личной жизни, по словам Ирины Аллегровой, она компенсировала любовью к дочери Лале, внуку Александру, выплеснула эмоции на сцене, где она так много и часто говорит об отношениях мужчины и женщины.

Кавалером для Ирины Аллегровой может стать ее красавец-внук Саша, будущий дипломат. Молодой человек уже дал согласие сопровождать свою знаменитую бабушку, если она вдруг решит выйти в свет. «Вот, смотрите, я с ним даже каблуки могу надеть», - рассмеялась Ирина Аллегрова, встав рядом с внуком. «Прекрасная пара!» - восхитилась Валентина Пиманова.

Кстати, по словам Александра, слово «бабушка» если и звучит в доме Ирины Аллегровой, то точно не в ее адрес. Внук певицы обращается к ней по имени, причем это было его решением.

На вопрос Валентины Пимановой, заданный Ирине Аллегровой уже в самом финале их женской беседы, о том, можно ли жить без любви или это все же компромисс, певица ответила уверенно, выбрав первый вариант.

«Вы даже не представляете, как мне сейчас хорошо! – сказала певица. - Я осознала, что каждый возраст дает свои прелести. Я с радостью просыпаюсь утром, у меня очень спокойно на душе. Это другой этап жизни. Совершенно».

Ирина Аллегрова: «Мой мужчина должен обладать адским терпением»
Ирина Аллегрова призналась, что всю любовь дарит внуку Саше, дочери Лале и сцене
// Фото: Кадр из фильма


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