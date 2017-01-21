Надежда Сысоева готовится стать мамой

Звезда Comedy Woman заговорила о наследниках. Девушка откровенно призналась в том, что мечтает об этом. Надежда Сысоева уже начала присматривать одежду для будущих малышей. Как следует из слов артистки, ее избранник тоже души не чает в детях.

32-летняя участница Comedy Woman Надежда Сысоева состоит в отношениях с 46-летним продюсером Ильей Бачуриным. Сначала пара скрывала свой роман, однако спустя какое-то время влюбленные начали вместе появляться на светских мероприятиях. По-видимому, у влюбленных все серьезно. Надежда и Илья не скрывают своих чувств друг к другу. Но для полного счастья Сысоевой не хватает лишь одного. Девушка призналась журналистам в том, что мечтает о наследниках. Более того, она же начала присматривать вещи для будущих малышей.

«Мой мужчина должен быть уверенным в себе, добрым и любить детей, потому что я хочу стать мамой… Хочу двоих. Девочку и… девочку (смеется). Я росла в окружении мальчишек: родной брат, двоюродные, троюродные братья, племянники. Все детство я провела с ними во дворе, играла в «войнушку», футбол, бегала по гаражам. При этом, кстати, играла на рояле и любила устраивать домашние показы мод. Возможно, поэтому сейчас мечтаю о дочке, которой я бы делала всякие прически, плела косички, одевала в красивые платьица... Сейчас столько всего предлагают в детских магазинах, что я, каждый раз проходя мимо витрин, чуть ли не пищу от умиления!» – поделилась девушка.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что Надежда Сысоева планирует выйти замуж за своего избранника. Однако так ли это, доподлинно неизвестно. Судя по всему, влюбленные уже живут вместе и задумываются о совместном будущем. В разговоре со «СтарХитом» Надежда сказала, что пока еще рано говорить о бракосочетании.

Напомним, что о новом избраннике участницы Comedy Club Надежды Сысоевой стало известно этим летом. «СтарХит» первым сообщил о том, что продюсер, ранее встречавшийся с Равшаной Курковой, закрутил роман с миловидной блондинкой. Поначалу влюбленные старательно скрывали свои отношения, чтобы не привлекать к себе внимание. Но со временем начали вместе выходить в свет – первое появление пары на публике состоялось в октябре прошлого года. Тогда Илья и Надежда оценили комедию «Держи удар, детка!».

Экс-бойфренд Равшаны Курковой закрутил роман с звездой Comedy Woman

Кстати, Надежда Сысоева не только принимает участие в съемках Comedy Woman. Девушка также является певицей и диджеем. В 2014 году артистка представила композицию «Почувствуй», созданную совместно с Евгением Пильцевым. Видео на эту песню набрало более четырех миллионов просмотров на YouTube. В своем микроблоге Сысоева поблагодарила коллег за отличную работу.

В беседе с журналистами Сысоева призналась, что очень счастлива. Участница Comedy Woman и певица рассказала wmj.ru о том, что у нее есть практически все необходимое – любимая работа, здоровые близкие, а также умный мужчина рядом.

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