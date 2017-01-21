Прохор Шаляпин резвится на волнах в компании незнакомки

Прохор Шаляпин решил в разгар зимы окунуться в настоящее лето, а потому отправился нежиться под солнышком на Багамах. Выпускник «Фабрики звезд» безмятежно проводит время – наслаждается прекрасной погодой, вдоволь плавает и не отказывает себе в различных деликатесах. Однако поклонников насторожила фотография, на которой певец запечатлел себя с очаровательной незнакомкой. Они вместе находятся в воде в объятиях друг друга.
Шаляпин не стал ничего объяснять своим поклонникам, чем еще больше подогрл интерес к тому, что же именно за девушка находится с ним рядом на отдыхе. Подписчики обрадовались, что, вероятно, Прохор закрутил роман с новой избранницей.
Однако все сомнения развеяла сама девушка. Как оказалось, Ольга случайно встретила Шаляпина на отдыхе, и не стала упускать возможность запечатлеть себя со знаменитостью. «Тот момент, когда встречаешь на Багамах пару русских людей, и один из них – Прохор», - написала девушка в микроблоге.
Не так давно Шаляпин обращался за помощью найти невесту в программу «Пусть говорят». Мужчина встретился с претендентками на его руку и сердце, которые приехали не только со всей страны, но даже из-за границы. На передачу к Андрею Малахову приехала и мама Прохора Елена Ивановна, которая высказала свое мнение о невестах. Она отдала предпочтение девушке из Англии и 23-летней москвичке. Прохор Шаляпин встретился с невестами в «Пусть говорят»
Однако сам Шаляпин сообщил, что выделили сразу нескольких претенденток. «Мне нравятся здесь четыре девушки, с которыми я бы хотел полететь на отдых», - заключил Шаляпин, но не стал уточнять, кто именно обратил на себя его внимание.
Судя по всему, артист не стал брать с собой на этот раз ни одну из понравившихся барышень, которые ради встречи с ним в студии «Пусть говорят» преодолели тысячи километров.
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