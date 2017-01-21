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Прохор Шаляпин резвится на волнах в компании незнакомки

Артист прекрасно проводит время на Багамах. Прохор Шаляпин решил сменить обстановку и улетел в жаркую страну. Мужчина не стал рассказывать, с кем отправился на курорт, чем еще больше заинтриговал поклонников.

Прохор Шаляпин резвится на волнах в компании незнакомки
Прохор Шаляпин
// Фото: «Инстаграм»

Прохор Шаляпин решил в разгар зимы окунуться в настоящее лето, а потому отправился нежиться под солнышком на Багамах. Выпускник «Фабрики звезд» безмятежно проводит время – наслаждается прекрасной погодой, вдоволь плавает и не отказывает себе в различных деликатесах. Однако поклонников насторожила фотография, на которой певец запечатлел себя с очаровательной незнакомкой. Они вместе находятся в воде в объятиях друг друга.

Шаляпин не стал ничего объяснять своим поклонникам, чем еще больше подогрл интерес к тому, что же именно за девушка находится с ним рядом на отдыхе. Подписчики обрадовались, что, вероятно, Прохор закрутил роман с новой избранницей.

«Это что? Свершилось чудо? Отлично вы смотритесь, Прохор! Приятного отдыха тебе, наш много уважаемый Прохор. Наслаждайся и не отказывай себе ни в чем! Только возвращайся, мы ждем с нетерпением в твоем исполнении русских народных песен. Дорогой и любимый Прохор», «Девушка красивая, смотрится естественно. Не испорчена уколами «красоты»! Так держать, Прохор! Натуральность нынче в моде», - похвалили выбор артиста поклонники.

Однако все сомнения развеяла сама девушка. Как оказалось, Ольга случайно встретила Шаляпина на отдыхе, и не стала упускать возможность запечатлеть себя со знаменитостью. «Тот момент, когда встречаешь на Багамах пару русских людей, и один из них – Прохор», - написала девушка в микроблоге. 

Не так давно Шаляпин обращался за помощью найти невесту в программу «Пусть говорят». Мужчина встретился с претендентками на его руку и сердце, которые приехали не только со всей страны, но даже из-за границы. На передачу к Андрею Малахову приехала и мама Прохора Елена Ивановна, которая высказала свое мнение о невестах. Она отдала предпочтение девушке из Англии и 23-летней москвичке.  Прохор Шаляпин встретился с невестами в «Пусть говорят»

Однако сам Шаляпин сообщил, что выделили сразу нескольких претенденток. «Мне нравятся здесь четыре девушки, с которыми я бы хотел полететь на отдых», - заключил Шаляпин, но не стал уточнять, кто именно обратил на себя его внимание.

Судя по всему, артист не стал брать с собой на этот раз ни одну из понравившихся барышень, которые ради встречи с ним в студии «Пусть говорят» преодолели тысячи километров. 


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