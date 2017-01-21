Над фильмом «Елки- 6» будет работать режиссерская команда во главе с Жорой Крыжовниковым

Андрей Першин, известный под псевдонимом Жора Крыжовников, возглавит режиссерскую команду фильма «Елки- 6». О своем решении сотрудничать с создателем фильма «Горько!» и «Самый лучший день» рассказала Мария Затуловская, глава отдела развития компании Bazelevs.
Фильм «Елки» выходит на телекраны России перед новым годом вот уже в течение шести лет. Создатели картины решили привлечь к сотрудничеству новую кровь, их выбор пал на режиссера Жору Крыжовникова, который прославился своей работой над фильмом «Горько!», а подтвердил свое звание человека с неплохим чувством юмора картиной «Самый лучший день».
Пресс-служба Bazelevs сообщает, что фильм «Елки-5» в России и странах СНГ собрал 773 млн рублей за период с 22 декабря 2016 по 15 января 2017 года.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172599-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.