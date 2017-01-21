Над фильмом «Елки- 6» будет работать режиссерская команда во главе с Жорой Крыжовниковым

Фильм «Елки» выходит на телекраны России перед новым годом вот уже в течение шести лет. Создатели картины решили привлечь к сотрудничеству новую кровь, их выбор пал на режиссера Жору Крыжовникова, который прославился своей работой над фильмом «Горько!», а подтвердил свое звание человека с неплохим чувством юмора картиной «Самый лучший день».Пресс-служба Bazelevs сообщает, что фильм «Елки-5» в России и странах СНГ собрал 773 млн рублей за период с 22 декабря 2016 по 15 января 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172599-news.html