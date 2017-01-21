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Лука Сафронов: «На грани жизни и смерти мы все одинаковые»

Известный пианист-виртуоз выздоровел, что бы дать благотворительный концерт. Лука Сафронов полностью взял на себя все организационные моменты и подарил больным ребятам настоящий праздник в стенах центра специализированной медицинской помощи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы.

Лука Сафронов: «На грани жизни и смерти мы все одинаковые»
Лука Сафронов
// Фото: Соцсети

«СтарХит» встретился с музыкантом в холле медицинского центра. Пока полным ходом шла подготовка к концерту: устанавливали рояль, рассаживались маленькие зрители со своими родителями, Лука рассказал, почему решил выступить, едва покинув палату реанимации, куда его доставили с диагнозом «воспаление легких». 

«Лежа под капельницей, я понял, что все мы одинаковые, и нет разницы - богатый ты или знаменитый, когда твое состояние крайне тяжелое, - отмечает композитор. - Из одиннадцати человек, которые лежали со мной в палате, троих не стало буквально на моих глазах».

Лука Сафронов: «На грани жизни и смерти мы все одинаковые»
Лука был рад подарить свое творчество детям
// Фото: Яна Фиткевич

Он решил, что покинув порог Боткинской больницы, обязательно примет участие в благотворительной акции. «Я позвонил моим близким друзьям - Диме и Денису, поделился идеей, и уже мы вместе решили купить подарки», - вспоминает пианист. 

Выбор остановили на книгах, раскрасках, конструкторе и роботах. Всего закупили в нескольких экземплярах на общую сумму в 50 тысяч рублей. «Им нельзя дарить плюшевых игрушек, так как все должно обрабатываться специальным образом, поэтому выбрать что-то подходящее всегда проблема, но мы справились», - подчеркивает лауреат музыкальных конкурсов.

Лука Сафронов: «На грани жизни и смерти мы все одинаковые»
Дети были рады получить подарки
// Фото: Яна Фиткевич

Без сладкого в этот день пациенты тоже не остались – специально для них была заготовлена партия дизайнерского натурального мармелада, в состав которого не входит ни сахар, ни компоненты, которые противопоказаны детям на лечении. Десерт приготовил хороший приятель Луки и один из лучших кондитеров Москвы Олег Ильин.

Жизнь каждого пациента медицинского центра буквально висит на волоске. В медицинском центре 315 палат, где почти не осталось свободных мест. Ежедневно группа специалистов борется за здоровье каждого ребенка. 

«Поддерживать таких детей, помогать и дарить им подарки – серьезная задача, потому что мы тоже можем оказаться в такой больнице, где нужна забота, внимание, особенно для тех, у кого этого нет», - заявляет 26-летний сын художника.

Лука Сафронов: «На грани жизни и смерти мы все одинаковые»
Родители были благодарны, что об их детях не забывают
// Фото: Яна Фиткевич

Пианист закончил выступление трогательной речью, где пожелал каждому выздороветь и скорее вернуться к полноценной жизни, пообещав в ближайшее время вновь порадовать своим концертом. Дети вместе с родителями отблагодарили Луку громкими аплодисментами и выразили благодарность самыми теплыми словами.

Так, для восьмилетнего  Вани Жоголева этот концерт стал чудом. Его родители восприняли диагноз «эмбриональная рабдомиосаокома передней грудной клетки» как приговор. Но благодаря работе опытных врачей и сильному желанию выздороветь, Иван перенес четыре сложные операции, одна из которых длилась 11 часов. В этот день он получил от Луки Сафронова конструктор Lego, о котором очень мечтал. 

«Сейчас у мальчика нет ни опухоли, ни метастазов. Этот подарок, который ему привезли, заслуженная награда, его маленькая медаль», - утверждает лечащий врач Вани.

Лука Сафронов: «На грани жизни и смерти мы все одинаковые»
Медработники всегда рады благотворительным мероприятиям
// Фото: Яна Фиткевич

Несмотря на то, что состояние ребенка стабилизировалось, для полного выздоровления нужны лекарства. К сожалению, семья мальчика на данный момент не может себе этого позволить. «Мы потратили все, что у нас было. Медикаменты сейчас очень дорогие, мы даже на Новый год не смогли купить Ване конструктор, который он попросил у Дедушки Мороза, - рассказывает мама Ивана Милана Жоголева. – Но Лука устроил для нас настоящий праздник».

Композитора долго не отпускали, родители и работники центра по очереди подходили, чтобы лично пожать руку и поблагодарить. В глазах детей появилась радость и надежда на счастливое будущее. «Я думаю, что скоро вернусь домой. Сейчас научился готовить суп, буду помогать маме с обедом, а когда вырасту, стану строителем или супергероем, как Железный человек», - поделился мечтами Ваня Жоголев.

Лука Сафронов: «На грани жизни и смерти мы все одинаковые»
Лука исполнил мечту восьмилетнего мальчика
// Фото: Яна Фиткевич


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