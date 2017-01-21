Новости Украины сегодня, 21.01.2017: обзор главных событий, свежие новости в Украине на сегодня, 21 января

Последние новости Украины на сегодняшний день, 21 января 2017 года, передают информацию о большой череде событий. Выделить из нее можно следующие моменты: разгневанные украинцы не пустили Олега Ляшко к Дональду Трампу. Киев призвал Донбасс готовиться к возвращению в состав Украины. Петр Порошенко поделился ожиданиями от вердикта Высокого суда Лондона.Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отказался ехать на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Политик объяснил свой отказ бедственным положением украинцев, едва сводящих "концы с концами"."Инаугурация Трампа важное событие, меня тоже туда приглашали. Но, когда людям нечем платить за коммуналку, когда у украинцев нет работы и зарплаты, то инаугурация подождет", - уточнил Ляшко. При этом он отметил дороговизну авиаперелетов в США, намекнув на то, что бедствующим и озлобленным на власть украинским гражданам вряд ли понравится то, что политик тратит на билеты по 10 тысяч долларов, в том время как им самим нечем заплатить за коммунальные услуги.В то же время он выразил свою озабоченность предполагаемой сменой внешнеполитического вектора Белого дома. Как отметил политик, партнерство с Украиной должно стать одним из приоритетов новой американской администрации. "Я считаю, что политика США должна быть одна - это стратегическое партнерство с Украиной", - поведал Ляшко.На настоящий момент в Вашингтоне все готово к началу инаугурации. При этом сообщается, что в американской столице стоит ненастная погода. Сам Дональд Трамп, вспоминая медийный интерес к своей шевелюре, которую многие называли париком, заявил, что будет присутствовать на мероприятии без зонта, чтобы продемонстрировать всем, что его волосы настоящие. "Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы", - сказал он.Все должны быть готовы к тому, что в этом году Донбасс вернется под контроль Украины. Уже идет разработка дорожной карты, заявил министр по вопросам так называемых временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.Черныш констатировал, что Киев намерен вернуть контроль над территорией Донбасса уже в этом году. По его словам, уже идет разработка соответствующей дорожной карты.«Мы должны быть готовы, что когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу», - заявил украинский министр.Однако Черныш при этом усомнился в возможностях киевских властей.«Нет оснований стопроцентно утверждать, что это произойдет», - признался он.Примечательно добавить, что недавно руководитель МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские пограничники должны быть готовы в нынешнем году к «деоккупации» территорий Донбасса.Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что британский суд встанет на сторону Киева по делу о долге Украины перед Россией на сумму $3 млрд. 19 января Высокий суд Лондона завершил трехдневные слушания, после чего судья Уильям Блэр удалился для вынесения решения. «Я думаю, это будет положительное решение. Мы доверяем британскому суду», - заявил президент украинский лидер.Доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин высоко оценил шансы на вынесение решения в пользу России, поскольку факт передачи денежных средств зафиксирован, а статус задолженности неоспорим. Ранее заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак отметил, что после признания Высоким судом Лондона факта неплатежа Украиной начинается быстрая и конкретная процедура принятия итогового решения. В связи с этим у Киева, как потенциального участника судебного процесса, нет шансов на выигрыш.«Мы уверены, что приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения Судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине», - говорится в заявлении Министерства финансов России.В феврале Россия подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины $3 млрд задолженности и не выплаченных процентов на сумму $75 млн. Украинская сторона настаивала на том, что долг на сумму $3 млрд по сделке о покупке РФ украинских еврооблигаций в 2013 году имеет статус коммерческого и, соответственно, на него распространяются условия программы реструктуризации международных кредиторов. Однако Совет директоров МВФ поддержал позицию России и признал этот займ суверенным.

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