Новости шоу-бизнеса России сегодня, 21 января: личная жизнь российских звезд, новости о знаменитостях сейчас, 21.01.2017

Самые свежие новости российского шоу-бизнеса на сегодня, 21 января 2017 года, передают информацию о большом количестве событий из жизни звезд. Выделим из них следующие: Анастасия Волочкова позволила себе слабости в день рождения. Марина Александрова решилась на смелый эксперимент. Полина Гагарина невольным образом показала беременный живот.Популярная балерина Анастасия Волочкова, которая накануне отпраздновала свой 41-й день рождения, откровенно призналась, что по случаю праздника позволила себе немного расслабиться. Однако каких-либо больших торжеств она устраивать не стала. За праздничным столом оказались только самые близкие и родные для балерины люди. А вот количество подарков оказалось внушительным. Каждый хотел удивить Анастасию. В этой связи следует напомнить, что именно благодаря постоянному самоограничению Волочкова по-прежнему может похвастаться гибкостью и пластичностью - так изгибается, так поднимает ноги, что остается только завидовать. Балерина демонстрирует всем отменную фигуру и красивую грудь. Ее медом не корми, а дай показать все свои прелести. Даже в своей день рождения она не могла удержать и опубликовала у себя на странице в социальной сети очередной пикантный снимок.Поклонники пишут и звонят балерине. "Дорогие мои! Спасибо за поздравления с моим днем рождения! Я проснулась рано. Мальдивское время делает свое. Хочу поспать часик.. Но поздравлялки и сообщения добрые дают мне понимание, что в день рождения спать - глупо", - поведала звезда балета, а также уточнила, что в день рождения позволила себе немного сладкого.Прославленная актриса Марина Александрова решилась на смелый эксперимент, связанный с внешностью, а именно волосами. Девушка поделилась подробностями со своими поклонниками в интернете. Актриса, которая очень редко меняет что-либо в своей внешности, решилась на челку. Благодаря этому преображению 34-летняя знаменитость стала выглядеть моложе своего возраста. Следует сразу же уточнить, что эксперимент Марины по достоинству оценили ее поклонники, которые не поскупились на комплименты. Многие предположили, что Александрова решилась отстричь челку из-за роли в новом проекте. Однако актриса сохранила интригу и не стала отвечать на вопросы подписчиков на данную тему.Примечательно добавить и то, что знаменитость редко балует своих поклонников новыми фотографиями. Она ведет довольно закрытый образ жизни и не появляется на светских мероприятиях. Возможно, это связано с тем, что артистка во второй раз стала мамой в сентябре 2015 года и все время уделяет семье. Сейчас Александрова вместе с отцом своих наследников, режиссером Первого канала Андреем Болтенко, воспитывает двоих детей - пятилетнего сына Андрея и двухлетнюю дочь Екатерину.Известная певица Полина Гагарина, которая сейчас находится, по предварительным данным, на седьмом месяце беременности, вместе с супругом Дмитрием Исхаковым и старшим сыном Андреем отдыхает на райском острове. Звездная дива откровенно призналась, что путешествие получилось увлекательным, хоть и решение о его организации оказалось спонтанным. "Рука дрогнула, мы купили билеты, и вот мы здесь", - объяснила исполнительница. И хоть Полина упорно не раскрывает поклонникам место своего отдыха, зато активно делится фотографиями с него. Накануне в блоге Гагариной появилась фотография с первой экзотической рыбалки ее сына. «Это еще когда Андрею Петровичу не удавалось поймать рыбу, а потом дело пошло, и улыбка не сходила с лица! Рыбалка - дело азартное», - прокомментировала фото Полина.Однако внимание поклонников больше привлекло не выражение лица ее сына, а округлившиеся формы самой певицы. Уже не секрет, что Полина ждет второго ребенка и готовится подарить супругу первого общего малыша, и теперь у подписчиков появилась возможность в лишний раз в этом убедиться. Сама же звездная дива все еще старается не заострять внимание на теме о своей второй беременности.

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