Киностудия Paramount получит $1 млрд от инвесторов из Китая

Благодаря соглашению между двумя сторонами американская киностудия получит порядка миллиарда долларов инвестиций в течение последующих трех лет, а также сможет распространять фильмы на кинорынке КНР. Shanghai Film Group считается одним из крупнейших прокатчиков в Китае после известной фирмы Dalian Wanda Group. Совместно Huahua Media производитель Paramount Pictures уже издавал фильм "Трансформеры: Эпоха истребления", который направлен на аудиторию Китая, так как треть киноленты снята именно на китайской территории.Эксперты выделяют, что в последнее время киностудия из США резко сбавила обороты по выпуску фильмов, и по итогам 2016 заняла 7 место в Штатах с долей рынка 7,7%. Согласно планам Paramount Pictures, компания будет выпускать ежегодно 15-17 фильмов.

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