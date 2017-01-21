Авторизация
 
  • 10:09 – В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли 
  • 10:09 – Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы 
  • 10:08 – В Брянске Toyota сбила пьяную девушку 
  • 10:08 – Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов 


«Женщина-кошка» обеднела после попытки убийства бойфренда

Джослин Вильденштейн напала на любимого человека и пыталась заколоть его ножницами. Обычный романтический ужин в «Трамп тауэр» закончился арестом светской львицы. Но на этом испытания в ее жизни не закончились. Семья бывшего мужа Джослин перестала выплачивать ей алименты.

«Женщина-кошка» обеднела после попытки убийства бойфренда
Джослин Вильденштейн
// Фото: Splash News

76-летняя светская львица Джослин Вильденштейн приходит в себя после скандального ареста, который произошел в декабре прошлого года. Тогда женщина пыталась заколоть своего бойфренда – 49-летнего модельера Ллойда Клейна. Обычный романтический ужин закончился скандалом. Влюбленные поссорились из-за того, что Вильденштейн обиделась на свою вторую половинку. Мужчина игнорировал любимую и предпочел общению с ней мобильный телефон. Джослин вышла из себя и напала на Ллойда. Сначала знаменитость расцарапала ему лицо, затем облила воском, а потом схватила ножницы и вонзила их в грудь Клейна.

Испуганный дизайнер позвонил в полицию и сообщил о вооруженном нападении. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены забрать Вильденштейн в отделение и провести с ней разъяснительные беседы. После этого Джослин зачитали обвинение в городском суде и отпустили под залог. 

Однако на этом дело не закончилось. Спустя какое-то время Вильденштейн завила о том, что ей не на что жить. Светская львица встретилась с корреспондентами западного таблоида, чтобы рассказать о своих проблемах. Джослин утверждала, что семья ее экс-супруга, миллиардера Алека Вильденштейна, прекратила выплачивать алименты. 

«Они просто перестали приходить. Я не была к этому готова. Как я могу оплатить стоматолога, врачей, расходы по дому или путешествия? У меня нет денег... Меня просто бросили», – откровенно признавалась Джослин.

Вильденштейн также объявила корреспондентам о своем твердом намерении распрощаться с любимым домом. Джослин решила продать роскошную квартиру в «Трамп тауэр» – фешенебельной высотке на Манхэттене, где, к слову, расположены апартаменты недавно избранного президента Америки. Это позволит «женщине-кошке» расквитаться с долгами, хотя бы на время.

Поговаривают, что Джослин разорилась в результате многочисленных пластических операций. По данным таблоидов, женщина спустила все свои 2,5 миллиарда долларов, доставшиеся ей после громкого развода с арт-дилером Алеком Вильденштейном, на бесконечные хирургические вмешательства. Кроме того, светская львица обожает дорогие вещи и тратит на них огромные суммы. А после того, как Джослин перестала получать алименты от родственников экс-супруга в размере 100 миллионов в год, она и вовсе оказалась на мели.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172580-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 115
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 434
  • 0
Королева Елизавета II умерла: причины смерти, кто станет королем Великобритании
  • 13:43
  • 1 428
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 200
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 181
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 179
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 056
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 024
  • 0
В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли
  • 10:09
  • 0
  • 0
Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы
  • 10:09
  • 0
  • 0
В Брянске Toyota сбила пьяную девушку
  • 10:08
  • 0
  • 0
Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов
  • 10:08
  • 0
  • 0
Гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения: финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака
  • 10:07
  • 0
  • 0
Мелания Трамп: фото и видео на инаугурации, на балу, с Мишель Обама
  • 10:07
  • 0
  • 0
Сын Ольги Кабо: «Женюсь на маме!»
  • 10:05
  • 0
  • 0
10-летний сын Дональда Трампа Бэррон Трамп вызвал подозрения своим поведением на инаугурации отца
  • 09:56
  • 4
  • 0
В Италии автобус врезался в столб и загорелся: 16 детей погибли
  • 10:09
  • 0
  • 0
Кремль: Путин готов встретиться с Трампом в ближайшие месяцы
  • 10:09
  • 0
  • 0
В Брянске Toyota сбила пьяную девушку
  • 10:08
  • 0
  • 0
Почему Трамп победил: Споры и мнения экспертов
  • 10:08
  • 0
  • 0
Гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения: финансовый и любовный гороскоп для всех знаков зодиака
  • 10:07
  • 0
  • 0
Мелания Трамп: фото и видео на инаугурации, на балу, с Мишель Обама
  • 10:07
  • 0
  • 0
Сын Ольги Кабо: «Женюсь на маме!»
  • 10:05
  • 0
  • 0
10-летний сын Дональда Трампа Бэррон Трамп вызвал подозрения своим поведением на инаугурации отца
  • 09:56
  • 4
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров