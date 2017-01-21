«Женщина-кошка» обеднела после попытки убийства бойфренда

Джослин Вильденштейн напала на любимого человека и пыталась заколоть его ножницами. Обычный романтический ужин в «Трамп тауэр» закончился арестом светской львицы. Но на этом испытания в ее жизни не закончились. Семья бывшего мужа Джослин перестала выплачивать ей алименты.

76-летняя светская львица Джослин Вильденштейн приходит в себя после скандального ареста, который произошел в декабре прошлого года. Тогда женщина пыталась заколоть своего бойфренда – 49-летнего модельера Ллойда Клейна. Обычный романтический ужин закончился скандалом. Влюбленные поссорились из-за того, что Вильденштейн обиделась на свою вторую половинку. Мужчина игнорировал любимую и предпочел общению с ней мобильный телефон. Джослин вышла из себя и напала на Ллойда. Сначала знаменитость расцарапала ему лицо, затем облила воском, а потом схватила ножницы и вонзила их в грудь Клейна.

Испуганный дизайнер позвонил в полицию и сообщил о вооруженном нападении. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены забрать Вильденштейн в отделение и провести с ней разъяснительные беседы. После этого Джослин зачитали обвинение в городском суде и отпустили под залог.

Однако на этом дело не закончилось. Спустя какое-то время Вильденштейн завила о том, что ей не на что жить. Светская львица встретилась с корреспондентами западного таблоида, чтобы рассказать о своих проблемах. Джослин утверждала, что семья ее экс-супруга, миллиардера Алека Вильденштейна, прекратила выплачивать алименты.

«Они просто перестали приходить. Я не была к этому готова. Как я могу оплатить стоматолога, врачей, расходы по дому или путешествия? У меня нет денег... Меня просто бросили», – откровенно признавалась Джослин.

Вильденштейн также объявила корреспондентам о своем твердом намерении распрощаться с любимым домом. Джослин решила продать роскошную квартиру в «Трамп тауэр» – фешенебельной высотке на Манхэттене, где, к слову, расположены апартаменты недавно избранного президента Америки. Это позволит «женщине-кошке» расквитаться с долгами, хотя бы на время.

Поговаривают, что Джослин разорилась в результате многочисленных пластических операций. По данным таблоидов, женщина спустила все свои 2,5 миллиарда долларов, доставшиеся ей после громкого развода с арт-дилером Алеком Вильденштейном, на бесконечные хирургические вмешательства. Кроме того, светская львица обожает дорогие вещи и тратит на них огромные суммы. А после того, как Джослин перестала получать алименты от родственников экс-супруга в размере 100 миллионов в год, она и вовсе оказалась на мели.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172580-news.html