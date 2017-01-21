Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 21 января 2017: подмоченная репутация Виктории Бони; Тата Абрамсон не переживает за будущего ребенка

Недавно поползли слухи, что Виктория Боня со своим гражданским мужем рассталась и занялась только работой. Недавно теледива с другими красавицами полетела в Дубай, ведь там запланированы фотосессии для популярного бренда одежды. С девушками они снимаются с утра и до самого вечера, а с ними также работают Вика Романец и Элина Камирен.
Это событие привлекло внимание фанатов телешоу «Дом 2», потому что вместо Элины Камирен туда должна была ехать Женя Гусева, тем не менее, Виктория была категорически против, чтобы с ними ехала экс-супруга ее сожители, и Гусеву заменили. Но на днях Виктория Боня рассказала о том, что брошена тень на весь фотосет и всех девушек, которые в нем участвуют. Боня с недавнего времени занялась производством и рекламой купальных костюмов и наладила сотрудничество с какой-то женщиной. А совсем недавно Виктории стало известно, что ее партнерша - профессиональный сутенер, поставляющий красавиц для зажиточных клиентов. В данное время девушка волнуется за собственную репутацию, а она и так подмочена из-за всяких публикаций в желтых средствах массовой информации.
Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 21 января 2017: фанаты «Дома 2» не стали сочувствовать Боне, потому что репутация Виктории кристальной никогда не была, а участие девушки в телестройке не является самым темным пятном в этом деле. Над Камирен и Романец и вовсе стали откровенно насмехаться, ведь их попросту захотели продать, а девицы этого так и не осознали.
Тата Абрамсон не переживает за будущего ребенка
После многих конфликтов, ссор и провокаций со стороны администраторов и героев «Дома 2» Тата Абрамсон с Валерием Блюменкранцем решили отправиться за ворота телестройки. Теперь, по словам самой Таты, у них воцарились согласие и мир, и они сейчас наслаждаются общением друг с другом и ждут малыша.
Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 21 января 2017: стоит отметить, что недавнее сообщение бывшей участницы «Дома 2» обеспокоило зрителей. Как заявила Абрамсон, она намерена нырнуть в ледяную прорубь, сказав, что год тому назад решила делать это на каждое Крещение. Тата при этом абсолютно не переживает, и, скорее всего, даже не думает, что это как-то отразится на будущем малыше. Однако поклонники убеждены, что это может привести к неприятностям. Девушка рискует заболеть, а из-за стресса может даже потерять ребенка.
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