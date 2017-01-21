Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 21 января 2017: подмоченная репутация Виктории Бони; Тата Абрамсон не переживает за будущего ребенка

Это событие привлекло внимание фанатов телешоу «Дом 2», потому что вместо Элины Камирен туда должна была ехать Женя Гусева, тем не менее, Виктория была категорически против, чтобы с ними ехала экс-супруга ее сожители, и Гусеву заменили.Но на днях Виктория Боня рассказала о том, что брошена тень на весь фотосет и всех девушек, которые в нем участвуют. Боня с недавнего времени занялась производством и рекламой купальных костюмов и наладила сотрудничество с какой-то женщиной. А совсем недавно Виктории стало известно, что ее партнерша - профессиональный сутенер, поставляющий красавиц для зажиточных клиентов. В данное время девушка волнуется за собственную репутацию, а она и так подмочена из-за всяких публикаций в желтых средствах массовой информации.Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 21 января 2017: фанаты «Дома 2» не стали сочувствовать Боне, потому что репутация Виктории кристальной никогда не была, а участие девушки в телестройке не является самым темным пятном в этом деле. Над Камирен и Романец и вовсе стали откровенно насмехаться, ведь их попросту захотели продать, а девицы этого так и не осознали.После многих конфликтов, ссор и провокаций со стороны администраторов и героев «Дома 2» Тата Абрамсон с Валерием Блюменкранцем решили отправиться за ворота телестройки. Теперь, по словам самой Таты, у них воцарились согласие и мир, и они сейчас наслаждаются общением друг с другом и ждут малыша.Дом 2 – последние новости и слухи на сегодня 21 января 2017: стоит отметить, что недавнее сообщение бывшей участницы «Дома 2» обеспокоило зрителей. Как заявила Абрамсон, она намерена нырнуть в ледяную прорубь, сказав, что год тому назад решила делать это на каждое Крещение. Тата при этом абсолютно не переживает, и, скорее всего, даже не думает, что это как-то отразится на будущем малыше. Однако поклонники убеждены, что это может привести к неприятностям. Девушка рискует заболеть, а из-за стресса может даже потерять ребенка.

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