"Дом-2" новости и слухи сегодня, 21.01.2017: на 6 дней раньше скандальные новости и сплетни "Дом-2" 21 января

Самые последние новости с телепроекта "Дом-2", актуальные на сегодня, 21 января, информируют о множестве событий, среди которых выделим следующие: Татьяна Владимировна Африкантова всеми силами пытается избежать наказания. Елизавета Полыгалова и Иван Барзиков решили дать еще один шанс своим отношениям. Вчера прошло телешоу о Глебе и Ольге Жемчуговых.— На поляне накануне состоялся женский приход, которого столь ожидали телезрители. Одна из девушек пожаловала к Ивану Барзикову, после чего сразу же призналась, что у нее имеется ребенок. Вторая же обратила внимание на Захара Саленко. Однако сам молодой человек в очередной раз сосредоточился на Майе Донцовой.— Елизавета Полыгалова призналась поклонникам, что они с Иваном Барзиковым решили дать друг другу еще один шанс на исправление своих отношений. Вчера девушка вернулась на поляну.— Татьяна Владимировна Африкантова всеми силами пытается избежать наказания и просит поклонников присылать ей любой компромат, который только имеется у них на Ирину Александровну Агибалову. Иначе ей будет трудно отстаивать свою позицию в ходе судебного заседания.— Бывший сейшельских жених Евгений Полищук ищет интересных молодых людей для съемок в новой передаче.— Вчера состоялись съемки программы "Прямой эфир", где обсуждалась жизнь Глеба и Ольги Жемчуговых. Так, бывшая участница "Дома-2" Рима Пенджиева специально приехала в столицу, чтобы поддержать Глеба. В свою очередь Кристина Дерябина оказывала всяческую помощь Ольге.

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