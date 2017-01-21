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Рэпер ВитьОК попросил Филиппа Киркорова накормить голодных котов

Мальчик призывает людей позаботиться о бездомных животных. Поскольку за творчеством маленького артиста наблюдают многие знаменитости, он решил воспользоваться положением и объявил о необходимости помочь котятам.

Рэпер ВитьОК попросил Филиппа Киркорова накормить голодных котов
Витя на выступлении в Санкт-Петербурге, май 2016-го
// Фото: Личный архив

«I want to break free! – услышали ростовчане в Рождество у памятника сантехнику с котом в центре города. Оказалось, это местная звезда, 10-летний рэпер Витя Трубачев, устроил благотворительный концерт в поддержку бездомных животных.

«Я люблю их, по пути из школы всегда кормлю, – рассказал Витя «СтарХиту». – Мама дает мне 100 рублей на обед – на них и покупаю еду пушистикам. У меня пять подшефных кошек! Захожу во двор, и они бегут ко мне.

Чтобы призвать людей тоже помогать братьям нашим меньшим, я организовал выступление. Мама позвонила на местное телевидение, позвала журналиста и оператора. Старший брат Миша взял микрофон и магнитофон, и мы «пошли на дело». Встали в переулке, подключили аппаратуру к расположенному рядом кафе, и, положив у ног чехол от укулеле для сбора денег, я запел. Уже через минуту стали собираться зрители: кто-то снимал меня на телефон, кто-то аплодировал… Через час у меня было 500 рублей, я пошел и купил на них кошачьего лакомства и накормил пятерых котов прямо в соседнем дворе.

Страна узнала обо мне год назад, когда я участвовал в шоу на СТС «Два голоса». Затем я записал кавер на песню рэпера Мота «Капкан» – его посмотрели больше трех миллионов человек. В моей версии там была строчка «Человека исправит боль и диета, а миром правят любовь и конфеты», но я в питании себя не ограничиваю.

В новогодние праздники, например, налегал на мамин оливье. А к сладкому равнодушен, хотя поклонники уверены в обратном. На днях мне даже предложили рекламировать печенье «Юбилейное» – пока думаю, соглашаться ли.

У меня в «Инстаграме» 78 тыс. фолловеров. Девочки из Ростова пишут – мол, давай встретимся. Я всем мило отвечаю, благодарю за внимание. Недавно мне прислали крутые дорогие спортивные ботинки – было приятно. А еще на меня подписаны звезды – футболист Дмитрий Тарасов, актер Евгений Кулик и даже сам Филипп Киркоров! О том, что мои ролики смотрит поп-король, я узнал на днях – рассказали фанаты. Сразу записал видео с тегом #ПокормиКотейку, в котором обратился к Филиппу Бедросовичу и другим звездам, чтобы они поддержали меня и попросили фанатов тоже помочь бездомным животным».

Рэпер ВитьОК попросил Филиппа Киркорова накормить голодных котов
В прошлом году блогер участвовал в «Пусть говорят». На фото – с Богданом Титомиром
// Фото: Личный архив


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