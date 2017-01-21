За 2016 год продажи мотоциклов в РФ сократились на 40%‍

За 2016-й год объем реализации мотоциклов на территории РФ показал падение на 40%. Суммарно удалось продать 11,4 тысячи единиц нового двухколесного транспорта.
При этом в позапрошлом году любители этого вида техники купили почти 19 тысяч мотоциклов. По количеству проданных мотоциклов в России лидирует марка Racer. В соответствии с отчетом представителей компании, на этот бренд приходится почти 1,5 тысячи единиц. Вторую позицию занимает известный баварский концерн BMW. На третьей строчке по числу продаж расположилась марка Stels. Практически все производители показали результаты более худшие, чем за год до этого. Несколько нарастить оборот смогли только две компании-производителя: КТМ и Harley Davidson. У них прирост составил 1,5% и 5% соответственно. С чем именно связано такое положение на рынке на сегодня эксперты объяснить затрудняются. При этом аналитики подчеркивают, что моторынок всегда очень сильно зависел от различных сезонных факторов. Они уверены, что подобная волатильность графика продаж не должна никого удивлять, поскольку уж в этом году объемы продаж мотоциклов могут восстановиться до уровня 2015 года и даже превзойти установленную планку.
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