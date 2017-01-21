52 тысячи человек оценили то, как сын высмеял маму в "Твиттере"

В социальной сети Twitter на странице одной из пользовательниц появилась странная запись «Nothing», что в переводе с английского означает «Ничего». Именно так написала Кристина Дитчет в своём аккаунте. Обычное слово ничем не бросалось в глаза до тех пор, пока её сын Чад Долан не объяснил, в чём дело. Он опубликовал запись о том, что его мама решила ответить на вопрос приложения, который появляется автоматически при новой публикации. «Моя мама просто решила, что кто-то спрашивает у неё, что произошло. Ха-ха-ха!» – разъяснил мальчик своим подписчикам.Этот пост невероятно быстро разошёлся по сети. В течение нескольких дней о Кристин Дитчет узнали около пятидесяти двух тысяч пользователей, оценивших запись.

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