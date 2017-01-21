В Сети превратили злодея из «Шерлока» в Верку Сердючку и Витаса

Один пользователь сети Twitter сделал предложение изменить данную композицию и вставить другие произведения музыкальных исполнителей. В результате таких изменений, злодей сериала превратился в «Мистера Дудца». Кроме этого, теперь Мориарти выходит под композиции Витаса, Валерия Меладзе и даже Верки Сердючки.Третий эпизод последнего сезона сериала о Шерлоке был выпущен в России 16 января, премьера состоялась на Первом канале. Тем не менее, последний эпизод сериала в «новой редакции» появился в сети еще за день до основной премьеры. Теперь Мосгорсуд принимает все возможные меры для того, чтобы предотвратить выход пиратской версии.

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