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В Сети превратили злодея из «Шерлока» в Верку Сердючку и Витаса

Совсем недавно в сети появилось видео, взятое из финальной серии четвертого сезона известного телевизионного сериала «Шерлок». Во время этой сцены главный злодей Джим Мориарти выходит из вертолета. Делает он это под известную песню группы Queen, которая называется I Want to Break Free.

В Сети превратили злодея из «Шерлока» в Верку Сердючку и Витаса


Один пользователь сети Twitter сделал предложение изменить данную композицию и вставить другие произведения музыкальных исполнителей. В результате таких изменений, злодей сериала превратился в «Мистера Дудца». Кроме этого, теперь Мориарти выходит под композиции Витаса, Валерия Меладзе и даже Верки Сердючки.

Третий эпизод последнего сезона сериала о Шерлоке был выпущен в России 16 января, премьера состоялась на Первом канале. Тем не менее, последний эпизод сериала в «новой редакции» появился в сети еще за день до основной премьеры. Теперь Мосгорсуд принимает все возможные меры для того, чтобы предотвратить выход пиратской версии.


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