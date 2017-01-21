Стеша Маликова купается в любви бойфренда

Девушка рассказала, как складываются ее отношения с избранником. Наследница Дмитрия Маликова рассекретила трогательные подробности ее романа с молодым человеком. Стеша Маликова на протяжении двух лет воспринимала Леонида Груздева исключительно как друга.

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стеша приковывает к себе интерес многих подростков. В Сети юная барышня демонстрирует красивую жизнь – отдых на престижных курортах, светские вечеринки, пробует себя в качестве певицы. Однако многих интересует, как у 16-летней девушки складываются отношения с бойфрендом. Стеша Маликова встречается с сыном экс-губернатора Тульской области Леонидом Груздевым. Подписчики в соцсети постоянно задают ей вопросы о том, как развивается ее роман с молодым человеком.

Не так давно Стеша решила изменить прическу. Поклонники поинтересовались, как на это отреагировал бойфренд. Девушка призналась, что, по ее мнению, Леня ценит ее вовсе не за внешность. Стеша Маликова лишилась шикарных локонов

«Я ему любой нравлюсь. Любят ведь не за форму носа и не за длину волос», - разъяснила Маликова всем поклонникам.

Стеша также призналась, что она восхищается всеми качествами характера своего избранника без исключения. Судя по всему, в отношениях молодых людей царит полная гармония. Девушка рассказала, что даже на рабочем столе ее гаджета в качестве заставки стоит их совместная фотография.

Несмотря на то, что Маликова достаточно откровенна со своими поклонниками, она старается не кичиться отношениями с молодым человеком. О романе 16-летней девушки впервые рассказал ее отец в эфире программы «Секрет на миллион». После выхода передачи фанаты наследницы громкой фамилии буквально забросали ее вопросами о личной жизни. Стеша призналась, что на протяжении долгого времени не принимала ухаживания молодого человека и воспринимала его исключительно как друга. Лишь спустя время девушка осознала, что по уши влюблена в него.

«Если честно, то я не люблю слово «добиваться» применительно к девушке. Считаю, что добиться можно цели. Он красиво ухаживал на протяжении двух лет, очень долго и запутанно… Я выросла и поняла, что мой мир – это этот человек», – поделилась историей девушка.

Вместе с молодым человеком Маликова появилась на балу дебютанток журнала Tatler. Первый танец она исполнила с солистом Большого театра, а остальное время на мероприятии не расставалась со своим избранником.

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