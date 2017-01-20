Актриса Александра Ребенок готовится стать матерью

Российская актриса Александра Ребенок не делится с журналистами подробностями личной жизни, но она часто посещает светские мероприятия, где недавно появилась с округлившимся животом. Звезда сериала "Школа" рассказала о том, что следит за образом жизни и питанием, так как для неё будущее материнство является важным событием.В путешествии молодожёны смотрели фильмы, изучали тайскую медицину и косметику, так как все десять дней отдыха в Таиланде шёл дождь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172521-news.html