Актриса Александра Ребенок готовится стать матерью

Российская актриса Александра Ребенок, ставшая известной благодаря роли учительницы физики в сериале режиссёра Гай Германики "Школа" тайно вышла замуж и готовится впервые стать матерью. Недавно Ребенок вместе со своим супругом Алексеем Вертковым вернулась из Таиланда, где пара провела новогодние праздники.
Российская актриса Александра Ребенок не делится с журналистами подробностями личной жизни, но она часто посещает светские мероприятия, где недавно появилась с округлившимся животом. Звезда сериала "Школа" рассказала о том, что следит за образом жизни и питанием, так как для неё будущее материнство является важным событием. В путешествии молодожёны смотрели фильмы, изучали тайскую медицину и косметику, так как все десять дней отдыха в Таиланде шёл дождь.
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