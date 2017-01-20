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Актриса Александра Ребенок готовится стать матерью

Российская актриса Александра Ребенок, ставшая известной благодаря роли учительницы физики в сериале режиссёра Гай Германики "Школа" тайно вышла замуж и готовится впервые стать матерью. Недавно Ребенок вместе со своим супругом Алексеем Вертковым вернулась из Таиланда, где пара провела новогодние праздники.

Актриса Александра Ребенок готовится стать матерью


Российская актриса Александра Ребенок не делится с журналистами подробностями личной жизни, но она часто посещает светские мероприятия, где недавно появилась с округлившимся животом. Звезда сериала "Школа" рассказала о том, что следит за образом жизни и питанием, так как для неё будущее материнство является важным событием.
В путешествии молодожёны смотрели фильмы, изучали тайскую медицину и косметику, так как все десять дней отдыха в Таиланде шёл дождь.


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