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Нелли Ермолаева провоцирует фанатов обнаженным телом

Телеведущая сразу пресекла критику в свой адрес. Она ответила на возможные вопросы об отношении своего супруга к подобным кадрам. Нелли Ермолаева не постеснялась показаться перед публикой без одежды.

Нелли Ермолаева провоцирует фанатов обнаженным телом
Нелли Ермолаева
// Фото: «Инстаграм»

Телеведущая Нелли Ермолаева решила порадовать своих поклонников провокационным снимком. Девушка полностью оголилась перед камерой, правда, позировать решила исключительно спиной к фотографу. Нелли  сразу оградилась  от возможных едких комментариев недоброжелателей, которые могли бы завалить ее расспросами относительно того, как относится к таким вызывающим фотографиям ее законный супруг Кирилл Андреев. Она предупредила, что муж в курсе того, что этот кадр попадет в соцсеть, более того, именно он и сделал эту фотографию жены.

«У многих выпрыгивают глаза из орбит, и вопрос возникает: «Как можно выставлять такую фотографию? Ты же замужем!» Отвечаю сразу. Муж фотографировал сам. Сказал, что утром я очень красивая и нежная. Да и живем мы как бы не в 18 веке. Да, и кто начнет сейчас искать фотошоп, не трудитесь! Его нет! Вы даже сможете увидеть мой маленький шрамик. Короче, моим людям я желаю отличного дня. Все, я убегаю в мысли, дела», - написала Ермолаева в микроблоге.

Поклонники не нашли ничего предосудительного в фотографии Ермолаевой и лишь поспешили с комплиментами в ее адрес. Они признали, что у Нелли прекрасная фигура, которую не стыдно показать с такого ракурса.  

«Фигурка супер, есть чем гордиться», «Ничего не вижу стыдного в этом фото. Нелли, фото супер», «Ты фантастически привлекательна и красива. На фото ты – кайф», «Шикарная, божественная, сексуальная, нежная, женственная! Восторгаюсь!» - не переставали восхищаться фолловеры телеведущей.  

Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев поженились чуть больше года назад. Они стараются устраивать приятные сюрпризы, много путешествуют и всячески поддерживают начинания друг друга. Телеведущая признавалась «СтарХиту», что после свадьбы чувствует себя более уверенной, так как знает, что муж всегда будет рядом. Нелли Ермолаева: «Надеюсь родить двойню!» 

«Я считаю, что после свадьбы уже по-другому смотришь на отношения. Они становятся не такими, когда вы просто встречаетесь. Я не понимаю тех, кто живет вместе десять лет и не расписываются. Вроде как ничего не поменяется со штампом в паспорте, но, на мой взгляд, мозг человека запрограммирован так, что людям нужно создавать семью, это заложено в нас генетически. И еще - я очень работоспособная, но теперь я могу расслабиться, зная, что рядом со мной мой муж. Он может решить проблему, помочь с какими-то делами», - рассказывала Нелли в интервью.


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