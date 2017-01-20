Наталья Подольская поделилась необычным видео со своим сыном

Певица сняла сына на видео в тот момент, когда он занимался прослушиванием музыки в наушниках, а также танцевал в такт композиции. Наталья Подольская отреагировала на это восторженно и подчеркнула, что столь сильную страсть к музыке у маленького Артемия возникла из-за генов., - указывает она в комментарии на личном микроблоге.Подписчики исполнительницы новое видео оценили положительно, и засыпали знаменитость и ее сына множеством комплиментов. Пользователям понравилось наблюдать за весьма непосредственным и очень искренним поведением ребенка.

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