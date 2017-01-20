Виктория Боня оправдалась за заявление о проституции

Знаменитость принесла искренние извинения своей знакомой, которая подозревалась в сутенерстве. По словам Виктории Бони, ее партнершу по бизнесу оболгали конкуренты. Ведущая и модель переживает из-за того, что оскорбила девушку.

На днях модель и телеведущая Виктория Боня сделала признание. Она рассказала о том, что ее бизнес-партнерша якобы занимается сутенерством. Виктория говорила о том, что располагает доказательствами виновности знакомой. После сообщения Бони в социальных сетях начались бурные обсуждения ее коллеги. В связи с этим знаменитости пришлось закрыть комментарии к своей публикации.

Викторию Боню втянули в скандал с проституцией

Через какое-то время Виктория снова выступила с обращением. Молодая женщина призналась, что повела себя некорректно по отношению к партнерше. По словам Бони, ей удалось разобраться в ситуации. Как выяснилось, знакомая знаменитости не связана с проституцией.

«Я хочу принести свои самые искренние извинения, так как вчера, с «помощью» нечестных и гадких людей я оклеветала девушку! Слава Богу, что сегодня вскрылись все подробности, и оказалось, что бывшая сотрудница моего партнера по купальникам подтасовывала факты, чтобы устранить конкуренцию. Ради достижения своих целей люди идут на такие недостойные поступки! Мне очень больно, что я обидела этого человека! Еще раз приношу свои глубочайшие извинения», – заявила звезда.

Напомним, что ранее Виктория Боня заявила о прекращении сотрудничества с одной знакомой. Ее имя молодая женщина предпочла не раскрывать. «Девочки, вы все помните, что я начала производство купальников… До меня дошла очень неприятная информация о том, что она занимается настоящим сутенерством. Из-за моей доверчивости я привыкла верить людям и не проверять их. Я очень переживаю за свою репутацию, которую и так пытаются подмочить, поэтому я решила прекратить всякое сотрудничество с этим человеком, дабы не провоцировать очередную порцию скандалов и слухов», – делилась знаменитость.

Виктория также говорила о том, что просит поклонников войти в ее положение. Ведущая заявила, что обязательно выпустит линию собственных купальников, но несколько позднее. В свете последних обстоятельств доподлинно неизвестно, что будет с вещами от Бони. Возможно, в ближайшее время Виктория расскажет фанатам подробности запуска планировавшейся дизайнерской коллекции.

Напомним, что в данный момент знаменитость находится в Дубае. Среди прочего, Виктория принимает участие в съемках для одного бренда одежды. Кроме нее, в этом процессе задействована Анна Калашникова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/172481-news.html