Виктория Боня оправдалась за заявление о проституции

На днях модель и телеведущая Виктория Боня сделала признание. Она рассказала о том, что ее бизнес-партнерша якобы занимается сутенерством. Виктория говорила о том, что располагает доказательствами виновности знакомой. После сообщения Бони в социальных сетях начались бурные обсуждения ее коллеги. В связи с этим знаменитости пришлось закрыть комментарии к своей публикации.
Викторию Боню втянули в скандал с проституцией
Через какое-то время Виктория снова выступила с обращением. Молодая женщина призналась, что повела себя некорректно по отношению к партнерше. По словам Бони, ей удалось разобраться в ситуации. Как выяснилось, знакомая знаменитости не связана с проституцией.
Напомним, что ранее Виктория Боня заявила о прекращении сотрудничества с одной знакомой. Ее имя молодая женщина предпочла не раскрывать. «Девочки, вы все помните, что я начала производство купальников… До меня дошла очень неприятная информация о том, что она занимается настоящим сутенерством. Из-за моей доверчивости я привыкла верить людям и не проверять их. Я очень переживаю за свою репутацию, которую и так пытаются подмочить, поэтому я решила прекратить всякое сотрудничество с этим человеком, дабы не провоцировать очередную порцию скандалов и слухов», – делилась знаменитость.
Виктория также говорила о том, что просит поклонников войти в ее положение. Ведущая заявила, что обязательно выпустит линию собственных купальников, но несколько позднее. В свете последних обстоятельств доподлинно неизвестно, что будет с вещами от Бони. Возможно, в ближайшее время Виктория расскажет фанатам подробности запуска планировавшейся дизайнерской коллекции.
Напомним, что в данный момент знаменитость находится в Дубае. Среди прочего, Виктория принимает участие в съемках для одного бренда одежды. Кроме нее, в этом процессе задействована Анна Калашникова.
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