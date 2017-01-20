Авдотья Смирнова откровенно заговорила о жизни с Анатолием Чубайсом

Сценарист и режиссер Дуня Смирнова отмечает пятилетие со дня свадьбы с Анатолием Чубайсом. 47-летняя женщина посвятила супругу короткое стихотворение. Жена политика выложила на станице в социальной сети семейный снимок в домашней обстановке. Знакомые Смирновой присоединились к ее словам, оставляя пожелания в комментариях.
Десятки человек пожелали им всегда жить во взаимопонимании и мире. «Страны советов да любви», «Неужели уже пять? Поздравляю!», «Сила!», Любви!», «Рада за вас», - писали знакомые сценариста под ее забавным постом.
Напомним, что Смирнова и Чубайс оформили отношения в 2012 году. До этого Дуня и Анатолий были знакомы больше десяти лет и общались как друзья. О свадьбе политик лично сообщил своим поклонникам, выложив пост в социальной сети. «Мы с Дуней Смирновой действительно поженились. Свадьбу не устраивали, а просто тихо отметили вдвоем», - объяснил Чубайс.
Авдотья не раз признавалась журналистам, что сама не горела желанием выходить замуж во второй раз. Сценарист жила в браке с искусствоведом из Санкт-Петербурга Аркадием Ипполитовым. У Смирновой есть сын Данила, который работает в сфере кино.
Авдотья признавалась, что решение во второй раз выйти замуж далось ей нелегко. Женщина долго взвешивала все «за» и «против» брака, но потом поняла, что Анатолий – именно тот, с кем она сможет вместе жить.
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