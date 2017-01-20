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Отец приемных детей из Зеленограда объяснил синяки на теле сына

Михаил Дель отрицает, что поднимал руку на малышей. Мужчина заявил, что проводил строгую воспитательную беседу с одним из приемных сыновей. По словам Михаила, он пригрозил мальчику ремнем, а тот похвастался этим в садике.

Отец приемных детей из Зеленограда объяснил синяки на теле сына
Светлана и Михаил Дель
// Фото: "Инстаграм"

История семьи Дель из Зеленограда продолжает волновать общественность. Недавно стало известно о том, что по восьми приемным детям расторгнут договор опеки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что малышам найдут новую семью и выделят квартиру, если это потребуется. Он также отметил, что им нужна реабилитация.

История многодетной матери из Зеленограда расколола общество на два лагеря

Между тем, приемные родители отрицают факт насилия в семье. По их словам, этого никогда не происходило. Недавно супруг Светланы Дель Михаил дал интервью журналистам, в котором поделился своей версией произошедшего. Мужчина рассказал, что проводил с Сережей, на теле которого якобы обнаружили синяки, воспитательный разговор. До рукоприкладства, заявил Дель, дело не доходило.

«В тот день он нахулиганил, обидел девочку. Вечером мы с ним побеседовали — это была строгая беседа… В конце он стал плакать, кричать: «Я больше никогда не буду, честное слово». Я закончил беседу тем, что, мол, если еще будут такие жалобы, если будешь девочек обижать, получишь ремня. И все, мы закончили с ним, помирились. Он ушел на следующий день в садик; и там дети между собой, видимо, стали хвастаться: «я в «Макдоналдс» ходил», «я туда-то ходил»… А Сережа сказал: «А меня папа напорол». Ребенок, чем-то надо было погордиться. Это услышала воспитатель, они стали его осматривать и увидели синяки на локте, на ноге», — сообщил Дель.

Отец приемных детей из Зеленограда объяснил синяки на теле сына
Приемный отец малышей рассказал, что и сам рос в многодетной семье
// Фото: социальные сети

Мужчина также сообщил, что этой осенью малыш впервые пошел в садик. Сначала его там хвалили, но затем поведение ребенка испортилось. В связи с этим Дель начал проводить с ним воспитательные беседы. Ранее Михаил говорил сыну о том, что тот не получит сладкого или не посмотрит любимые мультфильмы. Угроза ремнем стала ответом на плохое поведение Сережи, серьезно обидевшего девочку.

Услышав слова мальчика о побоях, воспитатель обратилась в полицию, а ее сотрудники позвонили в органы опеки. Далее те забрали приемных детей Дель. Михаил не смог оказать им противодействие – он должен был ехать в Санкт-Петербург на похороны мамы. Мужчина очень сожалеет о том, что ему пришлось отправиться в другой город. По его словам, все могло сложиться по-другому.

Отец приемных детей из Зеленограда объяснил синяки на теле сына
Семья Дель казалась идеальной
// Фото: социальные сети

Михаил Дель также заявил, что у маленького Сережи есть свои особенности. По словам мужчины, у мальчика специфическая сосудистая система. Поэтому на теле ребенка появляются синяки даже в том случае, если он просто упал с кровати. По мнению Михаила, на детей нельзя поднимать руку. Он заявил, что и сам рос в многодетной семье, поэтому понимает недопустимость подобного подхода к воспитанию.

20 января Михаил Дель должен поговорить со следователем. Мужчина рассказал корреспонденту «Медузы» о том, что его могут задержать на 48 часов. Несмотря на все, что произошло, Дель уверен в необходимости бороться до победы. Мать из Зеленограда отчаянно борется за возвращение 10 приемных детей


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