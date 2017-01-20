Паулина Андреева поддержала свекровь

Паулина Андреева и Федор Бондарчук готовятся к свадьбе. По некоторым данным, она может произойти уже летом. Знаменитости уже представили друг друга своим близким людям. Накануне в Москве прошло мероприятие народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. В этот значимый день для семьи Паулина решила поддержать маму возлюбленного. Девушка посетила творческий вечер будущей свекрови. На нем также присутствовали родные, близкие и коллеги знаменитой актрисы, в том числе Федор Бондарчук, Игорь и Вадим Верники, Константин Крюков с супругой Алиной, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий, Сергей Бондарчук с женой Татой и многие другие.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева назначили дату свадьбы
Поклонники актера нашли, что артистка потрясающе выглядит. «Божественная», «Какие глаза», «Безумно красивая», «Здоровья и долгих лет Ирина Константиновне», – обсуждали пользователи социальных сетей. Они также решили, что Паулина легко нашла общий язык с будущей свекровью. Судя по фотографиям, опубликованным в Интернете, актриса безо всякого труда подружилась с родственниками своей второй половинки. Семья Бондарчук приняла Андрееву.
Другая гостья вечера отметила, что Ирина Скобцева блистала на сцене знаменитого театра. Она также рассказала об одном из самых трогательных моментов ее бенефиса.
В свою очередь, Вадим Верник нашел, что вечер был потрясающим, а Ирину Константиновну он назвал выдающейся артисткой.
Напомним, что в этом году Ирина Скобцева отпразднует свой юбилей. В августе знаменитости исполнится 90 лет. Кстати, С МХТ ее связывают особые воспоминания. Когда артистка училась в школе студии при театре, она познакомилась с будущим мужем Сергеем Бондарчуком. Свадьба Ирины и ее избранника состоялась в 1959 году.
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