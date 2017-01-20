Паулина Андреева поддержала свекровь

Невеста Федора Бондарчука посетила творческий вечер его матери, легендарной актрисы Ирины Скобцевой. По-видимому, Паулине легко удалось подружиться с известной артисткой. Кроме Андреевой, на мероприятии присутствовали Олег Табаков, Игорь Верник, Константин Крюков, Игорь Золотовицкий и многие другие.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук готовятся к свадьбе. По некоторым данным, она может произойти уже летом. Знаменитости уже представили друг друга своим близким людям. Накануне в Москве прошло мероприятие народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой. В этот значимый день для семьи Паулина решила поддержать маму возлюбленного. Девушка посетила творческий вечер будущей свекрови. На нем также присутствовали родные, близкие и коллеги знаменитой актрисы, в том числе Федор Бондарчук, Игорь и Вадим Верники, Константин Крюков с супругой Алиной, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий, Сергей Бондарчук с женой Татой и многие другие.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева назначили дату свадьбы

«Уникальный вечер в МХТ с выдающейся, любимой Ириной Константиновной Скобцевой!» – отметил Игорь Верник.

Поклонники актера нашли, что артистка потрясающе выглядит. «Божественная», «Какие глаза», «Безумно красивая», «Здоровья и долгих лет Ирина Константиновне», – обсуждали пользователи социальных сетей. Они также решили, что Паулина легко нашла общий язык с будущей свекровью. Судя по фотографиям, опубликованным в Интернете, актриса безо всякого труда подружилась с родственниками своей второй половинки. Семья Бондарчук приняла Андрееву.

Другая гостья вечера отметила, что Ирина Скобцева блистала на сцене знаменитого театра. Она также рассказала об одном из самых трогательных моментов ее бенефиса.

«В едином порыве зал встал и начал аплодировать актрисе стоя. Увидев это, она заплакала. И мы тоже. От счастья встречи. Богиня. Ирина Константиновна Скобцева. Два часа встречи с актрисой пролетели словно две минуты. Но это время я буду помнить всегда. Уютный мхатовский вечер с погружением в творческие истории прекрасной семьи. Игорь Верник разбавлял истории юмором, а Олег Павлович Табаков все-таки вышел под занавес с букетом гвоздик, чтобы лично поприветствовать актрису», – написала поклонница звезды в своем микроблоге.

В свою очередь, Вадим Верник нашел, что вечер был потрясающим, а Ирину Константиновну он назвал выдающейся артисткой.

«Уникальная атмосфера, уникальные воспоминания. И очень тепло и сердечно – о сыне Федоре Бондарчуке. Спасибо!» – такой пост сделал журналист в социальных сетях.

Напомним, что в этом году Ирина Скобцева отпразднует свой юбилей. В августе знаменитости исполнится 90 лет. Кстати, С МХТ ее связывают особые воспоминания. Когда артистка училась в школе студии при театре, она познакомилась с будущим мужем Сергеем Бондарчуком. Свадьба Ирины и ее избранника состоялась в 1959 году.

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