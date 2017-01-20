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Александра Ребенок ждет первенца

Звезда сериала «Школа» и триллера «Невеста» скоро станет мамой. Корреспонденты встретились с актрисой на премьере ее нового фильма. Несмотря на то, что Александра старалась скрыть округлившийся живот, стало понятно, что она находится в интересном положении.

Александра Ребенок ждет первенца
Александра Ребенок
// Фото: "Инстаграм"

В последнее время 36-летняя актриса Александра Ребенок избегает появления на публике в нарядах, подчеркивающих талию. Женщина носит платья свободного кроя и старательно прикрывает область талии вечерними сумочками. На одном из недавних мероприятий журналисты заметили, что Александра прячет заметно округлившийся живот.

По данным корреспондентов, отцом первенца Александры Ребенок является 34-летний актер Алексей Вертков, снимавшийся в «Изгнании», «Утомленных солнцем 2: Цитадель», а также в «Sex, кофе, сигареты». Кроме того, молодой мужчина хорошо известен поклонникам столичной Студии театрального искусства под руководством Сергея Женовача.

Александра и Алексей снимались вместе в картине режиссера Светланы Проскуриной «До свидания, мама», вышедшей на экраны в 2014 году. В этом фильме Ребенок сыграла роль современной Анны Карениной, а ее будущий возлюбленный перевоплотился в Алексея Вронского. 

Александра Ребенок ждет первенца
Алексей Вертков в картине режиссера Светланы Проскуриной
// Фото: кадр из фильма "До свидания, мама"

После того, как съемки фильма подошли к концу, актеры начали встречаться. Долгое время они скрывали свои отношения от общественности, однако в августе 2015 года впервые появились вместе на публике. На кинофестивале «Окно в Европу», прошедшем в Выборге, Александра и Алексей вышли в свет, держась за руки. Гости мероприятия сразу же поняли, что между ними роман.

По некоторым данным, в прошлом году Ребенок и Вертков сыграли тайную свадьбу. Мероприятие проходило в режиме строгой секретности, на нем присутствовали только самые близкие пары. В связи с этим некоторые коллеги артистов до сих пор не знают, что они решили узаконить свои отношения.

В одном из интервью Александра Ребенок говорила о том, что серьезно относится к материнству. Актриса уверена, что ребенок – главный проект каждой женщины. Артистка также признавалась, что восхищается своей второй половинкой. По мнению Александры, ее любимый способен взять на себя ответственность в трудный момент, а также отличается самостоятельностью, но при этом не забывает удивлять избранницу. Рядом с ним Ребенок чувствует себя защищенной.

Напомним, что не так давно состоялась премьера нового фильма с участием актрисы – триллера «Невеста» режиссера Святослава Подгаевского. Интересное положение не мешает Александре Ребенок принимать участие в мероприятиях, приуроченных к выходу картины. По данным корреспондентов «Экспресс-газеты», актриса находится на пятом месяце беременности. 


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