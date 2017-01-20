Никита Джигурда показал видео секса с Людмилой Браташ: поклонники обсуждают выходку актера

В последнее время участились скандальные выходки со стороны известного актера Никиты Джигурды, который зачастую переходит все границы допустимого. В качестве примера можно обратиться к тому моменту, когда он показал видеозапись секса с крестной матерью своих детей.Пристальное внимание со стороны поклонников Никита заработал после того, как выставил в интернет на всеобщее обсуждение видеозапись с родами своей тогда еще законной супругой - фигуристкой Мариной Анисиной. Дальше, что называется, больше. Актер решил прославиться на всю страну, когда выложил в сеть другое видео, куда более скандальной. На нем артист занимается сексом с Людмилой Браташ, крестной матерью своих детей. Фанаты тут же обругали Джигурду, так как усмотрели в этом акт насилия, посетовав на то, что женщина не проявляла никакого интереса к происходящему. Поговаривали, что она и вовсе была в бессознательном состоянии, чем и воспользовался Никита.Джигурда в ответ на многочисленные упреки дал понять, что не насиловал женщину, а реанимировал ее морально. Он подчеркнул, что с помощью записи хотел доказать общественности, что у него имели место быть интимные отношения с Браташ. Несколько дней назад Никита дал обещание своим поклонникам, что выложит видео орального секса с Браташ.В близком окружении Браташ, которая умерла почти год назад, полагают, что при жизни она поддерживала с Джигурдой сначала дружеские отношения, а затем они испортились. Поговаривают также, что Никита хотел завладеть солидным наследством бизнесвумен.Бизнес-леди Людмила Браташ являлась крестной матерью для детей Никиты Джигурды. Она скончалась при странных обстоятельствах 14 февраля текущего года. Женщина получила черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста. Также известно, что в последние годы жизни женщина много выпивала. В свою очередь Джигурда объяснил, что Браташ убила мафия.

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