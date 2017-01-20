Автор хита «Я у твоих ног» Наталия Власова рассказала о проклятии Елены Ваенги

Наталия Власова и Лена Хрулева познакомились в Санкт-Петербурге на первом курсе музыкального училища и сразу стали подружками. Лене тогда было 17 лет, а Наталии 15, но девочки занимались на одном отделении. Мечтать о славе будущая Елена Ваенга начала еще тогда. Дружба девочек длилась пять лет, после чего отношения стали сходить на нет. Первая трещина в отношениях произошла после выхода песни «Я у твоих ног».К тому времени Лена много работала в студии, записывая новые песни, и пыталась их продвигать. Внезапно, песня «Я у твоих ног» попала во все ведущие хит-парады радиостанций и тогда отношения между подругами сильно изменились. Лена стала отдаляться, а когда Наталия еще и сообщила, что получила предложение о работе в Москве, и вовсе пропала.Однажды в руки Наталии Власовой попал диск Лены под псевдонимом Нина Ваенга. На диске в песне «Остров» Наталия обнаружила припев из своей песни. Возмущенная действиями подруги Власова позвонила Ваенге, чтобы выяснить отношения, но услышала страшные ругательства и проклятия. После этого жизнь Наталии изменилась. Все развалилось на глазах, срывались концерты и встречи, и такая печальная ситуация продолжается до сих пор.По словам Наталии, ей грустно, что у дружбы двух девчонок оказался такой конец и возможно, если бы между некогда близкими людьми произошла встреча, и состоялся разговор, все могло бы измениться к лучшему.

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