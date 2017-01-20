Наташа Королева простилась с бабушкой

В Киеве прошли похороны родственницы звезды Софии Бистрик. На них присутствовали Наташа Королева и ее мама Людмила Порывай, а также другие близкие пожилой женщины, ушедшей из жизни два дня назад. Семья Софии Николаевны принимает соболезнования.

В пятницу, 20 января, на Украине состоялись похороны бабушки Наташи Королевой по линии матери. София Николаевна Бистрик скончалась на 95-м году жизни. По данным журналистов, пожилую женщину похоронили на Берковецком кладбище. Вместе с певицей на траурной процессии присутствовала ее мама Людмила Порывай и другие близкие люди.

Напомним, что о кончине Софии Бистрик стало известно 18 января. Об этом Наташа Королева сообщила в своем микроблоге. Знаменитость также была чрезвычайно расстроена тем фактом, что не сможет попрощаться с любимым и родным человеком. «Сегодня в Киеве умерла моя бабушка. А я не могу прилететь ее похоронить», – делилась артистка.

Напомним, что несколько месяцев назад Наташе Королевой запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Артистка признавалась, что решение СБУ стало для нее настоящим ударом. Она переживала из-за долгожданных выступлений, которым было не суждено состояться. «Все билеты раскупили без рекламы и афиш, я даже хотела объявить дополнительный концерт, и тут все началось… Киев для меня не просто родной город, Киев – это моя душа! А самое главное и важное в Киеве – это люди, добрые, гостеприимные, мудрые. Простите меня, мои земляки! Я хотела приехать с концертом для вас. Простите за то, что вы ждали нашей встречи, а я оказалась бессильна», – делилась звезда в социальных сетях.

Наташа Королева: «Я и не знала, что у меня столько врагов»

Певице было также не по себе из-за того, что она не сможет навестить родных, если с ними что-то случится. Наташа говорила журналистам, что ее бабушка болеет и плохо себя чувствует. Из-за этого пожилая женщина не могла сама приехать к любимой внучке.

После того, как стало известно о постановлении правоохранительных органов, Королева заявила, что будет его оспаривать. Рассмотрение судебного дела назначили на 16 марта. При этом артистке запретили на нем присутствовать.

Тем не менее, в свете последних печальных событий в СБУ пошли навстречу Наташе Королевой и ее семье. Певице разрешили въезд на территорию страны. По данным Life.ru, артистка очень сильно переживает из-за смерти бабушки. Наташа Королева не смогла сдержать эмоций на похоронах: она плакала, прощаясь с родным человеком.

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