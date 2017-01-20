23 марта выйдет документальный фильм "Rammstein: Париж"

23 марта этого года состоится премьера документального фильма "Rammstein: Париж". Автором кинокартины стал шведский режиссёр Юнас Окерлунд, ставший известным после совместной работы с Бейонсе и Мадонной.
23 марта 2017 года Юнас Окерлунд презентует документальный фильм о легендарной группе Rammstein. В основу киноленты режиссёр положил видеоматериал, который был отснят в 2012 году на двух Парижских концертах рок-музыкантов. Создатель фильма заявил, что его творение будет подобно фейерверку, что зритель сможет испытать не менее острые эмоции, чем на концерте. Ранее Окерлунд уже работал с Rammstein, а также снимал клипы для Мадонны, Леди Гаги и Бейонсе.
Стоит напомнить, что немецкий рок-коллектив получил своё название в 1998 году после воздушной катастрофы на авиабазе Рамштайн. За время существования группа выпустила порядка шести студийных альбомов.
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