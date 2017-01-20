Звезда «Битвы экстрасенсов» помогла обнаружить тело пропавшего в Коммунаре мальчика

Татьяна Ларина подробно описала произошедшее с шестилетним ребенком. По словам ведьмы, Егор Антонов утонул в реке. Как отметила экстрасенс, смерть произошла мгновенно. Службы спасения искали пропавшего мальчика около двух недель. Правоохранительные органы подозревают, что родители могут быть причастны к гибели сына.

Около двух недель в городе Коммунар Ленинградской области велись поиски пропавшего ребенка. Волонтеры и спасатели пытались найти шестилетнего Егора Антонова, которого в последний раз видели 7 января. Как рассказали родители Егора, он ушел выгуливать собаку рано утром на Рождество. Спустя 10 минут отец спустился во двор, но увидел лишь одного пса. Родственники подумали, что ребенка похитили.

В социальных сетях жители Коммунара делились подробностями о его семье. Некоторые считали, что в истории с пропавшим мальчиком виноваты сами взрослые. Многие знакомые негативно отзывались о родителях Егора.

Одна из жительниц Коммунара обратилась на программу «Дневник экстрасенса» телеканала ТВ-3. В поисках ребенка вызвалась помочь ведьма Татьяна Ларина. Изучив фото Егора и дату его рождения, экстрасенс указала на то, что мальчик утонул в реке Ижоре недалеко от своего дома. По словам участницы телепроекта «Битва экстрасенсов», смерть наступила мгновенно. Ларина четко увидела место гибели ребенка. К тому же, за последние годы других детей в Коммунаре не пропадало. По словам людей, с которыми пообщалась Татьяна, они видели, как собака тащит к реке какого-то человека.

Спустя несколько дней спасатели и водолазы обнаружили тело ребенка, которое, предположительно, принадлежит погибшему Егору Антонову.

«Следователями-криминалистами СУ СК РФ по Ленобласти с помощью квадракоптера, предоставленного волонтерами, в реке Ижора было обнаружено тело мальчика. Для поисков в водоеме были привлечены водолазы Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства обороны России, а также волонтеры. Так как мальчика последний раз видели у реки, рассматривалась версия несчастного случая, которая теперь находит свое подтверждение», - отметили в пресс-службе МЧС.

В деле о пропаже шестилетнего ребенка предстоит разобраться следователям-криминалистам и судмедэкспертам. Выяснилось, что Егор является приемным сыном Антоновых, поэтому будет непросто установить, принадлежит ли тело пропавшему мальчику. Как правило, ДНК-экспертизу проводят лишь с участием кровных родственников мальчика. По слухам, родная сестра Егора, тоже приемная дочь в семье Антоновых, находится в детском доме, пока идет официальное следствие. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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