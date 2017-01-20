Виктория Романец спровоцировала споры о сроке ее беременности

Антон Гусев и Виктория Романец отправились в романтическое путешествие в Дубай. Однако полностью уединяться и наслаждаться обществом друг друга им не удается – мужчина взял с собой сына от первого брака с Евгенией Феофилактовой Даниэля. Поклонники с любопытством наблюдают за стремительным развитием отношений Антона и Виктории. Некоторые подписчики даже предположили, что Романец ждет ребенка от своего возлюбленного. На эти размышления их натолкнули снимки девушки, которые стали преимущественно портретными, а те, что сделаны в полный рост, фанаты считают обработанными фоторедактором.
Однако нашлись те, кто не верит, что у Романец и Гусева скоро родится ребенок. Они предположили, что Виктория просто позволила себе расслабиться на отдыхе и предпочла не ограничивать себя в различных деликатесах. «У меня еще больше был сегодня в два часа ночи, когда я навернула тарелку пельмех», «Я думаю, нажрала просто», «У нее есть вроде склонность к полноте, ну а так посмотрим», «То пишут, что она толстая и все время себя фотошопит. То теперь увидели живот, и сразу же «беременная», - рассуждали подписчики.
Романец и Гусев предпочитают отмалчиваться и никак не комментируют слухи. Они наслаждаются совместным отдыхом в жаркой стране. Антон называет Викторию не иначе как «мое сокровище» и отныне видит смысл жизни в ней и в сыне Даниэле.
Еще до отлета в Дубай бывший участник «Дома-2» Антон сделал Виктории предложение руки и сердца. Антон Гусев и Виктория Романец заявили о намерении пожениться
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