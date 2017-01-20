Дмитрий Нагиев рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой

Недавно в сеть попала личная переписка 49-летнего киноактера Дмитрия Нагиева с 30-летней телеведущей Ольгой Бузовой, после чего по интернету поползли слухи. Что бы предотвратить слухи и сплетни, Дмитрий Нагиев решил рассказать журналистам о его отношениях с Ольгой Бузовой.Как оказалось Дмитрий Нагиев и Ольга Бузова часто пересекались и общались по работе, так как оба принимают участия в различных проектах ТНТ. Когда у Ольги возникли проблемы в семейной жизни, развод с Тарасовым, Дмитрий решил поддержать её и общался с ней в привычной для него игровой манере.Многие восприняли манеру общения Нагиева и Бузовой как интимную переписку, и посчитали, что их связывают более близкие отношения, чем просто дружеские. Однако Дмитрий Нагиев признался что их с Бузовой связывают теплые приятельские отношения, ни более, но и не менее.Ольга Бузова последние новости, Дмитрий Нагиев последние новости

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