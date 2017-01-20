Знаменитости потрясены трагедией в Италии

Накануне в центральной части Италии произошло стихийное бедствие – на отель сошла снежная лавина. Гостиница Rigopiano находится в живописном месте - провинции Пескара региона Абруццо в центральной части страны. Изначально сообщалось, что пропавшими без вести считались три человека, однако чуть позже стало понятно, что на момент трагедии в помещении могло находиться значительно больше людей - около 20 постояльцев, а также персонал. Сейчас ведется спасательная операция – разбирают завалы отеля. Как сообщается, лавина накрыла здание пятью метрами снега, что затрудняет поиск жертв.
Как оказалось, среди пострадавших от удара стихии может находиться и хозяин гостиницы.Он является другом участников «Евровидения» 2015 года – группы Il Volo, которые заняли на конкурсе третье место. Солист коллектива Джанлука Джинобле опубликовал в соцсети просьбу о помощи. Певец надеется, что с его приятелем все в порядке и он находится вне опасности.
Как оказалось, тонны снега обрушились на гостиницу в результате землетрясения. Из-за подземных толчков на время закрыли метро в Риме, однако серьезных разрушений обнаружено не было.
Бывшая ведущая программы «Снимите это немедленно» Наталья Стефаненко также проживает в центральной части Италии, где произошло стихийное бедствие. Она рассказала своим поклонникам о том, что тоже почувствовала на себе удар стихии, однако в ее регионе не было столь страшных последствий.
Поклонники телеведущей рады тому, что она не пострадала, однако очень переживают за судьбы тех людей, которые были зарегистрированы в гостинице в роковой день. «Держитесь! Молимся, что бы все было хорошо!», «Хочется подбодрить. Третий уж раз в одних и тех же местах. И холодно, и снега много, что ж такое», «Ничего себе! Но на самом деле, к сожалению, перед стихией мы беззащитны и беспомощны!» - написали фолловеры телезвезды.
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